Zelenski agradece a Biden la nueva ayuda militar de EEUU a Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, agradeció a su homólogo estadounidense, Joe Biden, la nueva ayuda militar a su país de 270 millones de dólares anunciada este viernes que, a su juicio, «acelerarán la liberación» de su nación.

A través de un mensaje publicado en la red social Twitter, la mañana de este sábado, el presidente ucraniano agradeció al de Estados Unidos «el nuevo paquete de ayuda de defensa para Ucrania».

«Estas potentes armas, de importancia crítica, salvarán la vida de nuestros soldados y acelerarán la liberación de nuestra tierra del agresor ruso», dice el presidente Zelenski, que termina su agradecimiento con la frase «Juntos hasta la victoria».

Thank you @POTUS for the new defense aid package for Ukraine. Critically important, powerful arms will save our soldiers’ lives, speed up the liberation of our land from the Russian aggressor. I appreciate the strategic friendship between our nations. Together to victory! 🇺🇦🤝🇺🇸

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 23, 2022

Estados Unidos anunció el viernes un paquete de ayuda militar adicional para Ucrania valorado en 270 millones de dólares, que incluye armas de una mayor capacidad de precisión.

El coordinador de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, precisó en una conferencia de prensa telefónica que el nuevo envío incluye cuatro Sistemas de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad (HIMARS, en inglés) y municiones para estos proyectiles de largo alcance.

El paquete también está compuesto por sistemas antiblindaje, 36.000 rondas de artillería y 580 drones tácticos Phoenix Ghost.

Hasta el momento, Estados Unidos ha proporcionado doce HIMARS a Ucrania, que pasan a ser dieciséis con la ayuda recién anunciada este viernes 23 de julio.

Con este último, el apoyo militar enviado por Estados Unidos a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa el pasado 24 de febrero se eleva a 8.200 millones de dólares.

Con anterioridad, el presidente Zelenski ya celebró el cambio paulatino en el balance de fuerzas que, a su juicio, se está produciendo en Ucrania gracias a la entrega por parte de los aliados occidentales de armas cada vez más poderosas y precisas, como las lanzaderas HIMARS.

Según Zelenski, «HIMARS se ha vuelto una palabra habitual para nosotros, al igual que Javelin o NLAW, como ‘Stugna’ o ‘Neptun'».

Con información de Efe

