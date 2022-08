Zelenski acusa a Rusia de «provocaciones» ante la visita del OIEA a Zaporiyia

Entornointeligente.com /

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó este martes a Rusia de no detener las «provocaciones» en los lugares por donde la misión del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) debe pasar para llegar a la central nuclear de Zaporiyia.

«La situación en la ZNPP (central nuclear de Zaporiyia) y en Enerhodar, en los alrededores, sigue siendo extremadamente amenazante. Los ocupantes no abandonan la planta, continúan bombardeando y no retiran sus armas y municiones del territorio de la central nuclear. Intimidan al personal de nuestra planta. El riesgo de un desastre de radiación debido a las acciones rusas no disminuye ni una sola hora», dijo Zelenski en su habitual discurso nocturno.

