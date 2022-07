Zelenska no Congresso norte-americano: «Ajudem-nos a parar este terror contra os ucranianos»

Entornointeligente.com /

A primeira-dama da Ucrânia fez um discurso emocionado esta quarta-feira aos legisladores dos EUA, durante cerca de 15 minutos, apelando a mais armas para combater os invasores russos e dizendo que falou por milhões de pais que temem perder os seus filhos.

Seguindo uma sugestão do marido, o presidente Volodymyr Zelensky, que mostrara algumas imagens fortes durante a sua presença virtual no Congresso dos EUA, em março passado, Olena Zelenska apareceu pessoalmente e exibiu imagens de crianças felizes que foram mortas ou mutiladas pela Rússia.

Entre essas crianças estava Liza Dmitrieva, uma menina de quatro anos com síndrome de Down. O vídeo da mãe de Lisa mostrava a criança feliz no seu carrinho, uma hora antes de ser morta por um ataque russo, na semana passada, em Vinnytsia.

Subscrever «Queremos que cada pai e cada mãe possam dizer a seus filhos: ‘durmam em paz, não haverá mais ataques aéreos, não haverá mais ataques com mísseis.’ Isso é pedir muito?» questionou Zelenska.

Assumindo um papel mais público depois de ter ficado abrigada nos primeiros meses de conflito, Zelenska reconheceu que era incomum uma primeira-dama pedir armas, mas classificou isso como vital.

A Ucrânia precisa de sistemas de defesa aérea «para que os mísseis não matem crianças nos seus carrinhos», disse. «Ajudem-nos a parar este terror contra os ucranianos», acrescentou.

A primeira-dama ucraniana invocou tanto a memória dos ataques terroristas de 11 de setembro quanto o apelo da Declaração de Independência dos Estados Unidos para que todas as pessoas desfrutem «da vida, da liberdade e da busca da felicidade».

Os legisladores dos EUA vão entrar em pausa na próxima semana e «isso é normal», disse. «É exatamente dessa normalidade que estamos privados agora. O meu filho poderá voltar à escola no outono? Não sei, como milhões de mães na Ucrânia não sabem.»

Tanto o presidente Joe Biden, com quem Zelenska se encontrou na terça-feira, quanto o Congresso dos EUA estão motivados para o fornecimento de armas à Ucrânia, tendo aprovado um pacote de 40 mil milhões de dólares em maio.

Os legisladores dos EUA aplaudiram Zelenska quando ela agradeceu a ajuda e disse: «Enquanto a Rússia mata, a América salva».

