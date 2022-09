Zara reabre no coração do Porto com tecnologia de ponta

Entornointeligente.com /

A Zara da Rua Santa Catarina, no Porto, vai reabrir esta quinta-feira ao público. O espaço foi renovado e ampliado para quatro mil metros quadrados (m2) e conta com três pisos. A loja, pertencente ao grupo espanhol Inditex, lança-se com tecnologia de ponta dedicada à experiência de compra do cliente, foco na sustentabilidade e com novos espaços. É a primeira Zara do país a ter tecnologia aliada à compra, e a terceira no mundo.

É uma espécie de loja híbrida (junta o online com a loja física). O cliente, para conseguir beneficiar dos dispositivos, poderá ter ou não a aplicação da Zara no telemóvel. Ao longo da loja, existem vários códigos QR para obter mais informações sobre novas funcionalidades, basta fazer scan.

