Zambrano apuesta por el consenso y no primarias en la oposición

Entornointeligente.com /

CARACAS.- El diputado Timoteo Zambrano, integrante de la Mesa de Diálogo Nacional y secretario general del partido Cambiemos, ratificó que no van a acompañar las primarias propuestas por un sector de la oposición porque, en su opinión, «como están concebidas solo benefician a dos, tres o cuatro partidos, son muy restrictivas».

«No creemos que sea la solución, no concita la diversidad de factores que gravitan en el sector democrático opositor», enfatizó en entrevista a María Isabel Párraga en el espacio A Tiempo de Unión Radio. Timoteo Zambrano/URN

Destacó que plantean que lo conveniente y «más efectivo políticamente es el concepto y en ese marco nos estamos moviendo todos los partidos de la Alianza Democrática –AD- que somos los únicos que tenemos representación parlamentaria».

Zambrano precisó que «la AD abrirá una gran consulta a distintos sectores para tratar de conseguir una candidatura única que represente a la mayor cantidad de voluntades posibles».

Pero considera pero lo más probable es que Venezuela se esté acercando a un outsider porque «en la mayoría de los países que tenemos esta situación política, que estamos saliendo de un conflicto, la gente le da su confianza a alguien, quizás no del liderazgo político para no continuar el conflicto político, le da temor».

No obstante, Zambrano asegura que están dispuestos a dialogar con el otro sector opositor. «Nosotros no tenemos problemas para sentarnos con ellos pero ese sector se niega con sus teorías, ellos estado muchos años fuera del país, están empezando a conocer el país, no el que dejaron, sino uno en el que hay normalidad política» aunque hay que resolver aún muchas cosas.

Recordó que ese sector alega que somos colaboracionistas porque no apoyamos golpes de Estado, invasiones y sanciones. «Nosotros creemos que la lucha es electoral, en el campo democrático y en dirimir las diferencias en las urnas electorales».

Timoteo Zambrano estima que están dadas las condiciones para que surja un outsider porque «la gente no quiere a nadie del liderazgo político y lo dicen todas las encuestas». Subrayó que ese outsider que podría convertirse en el candidato presidencial opositor para 2023 debe haber estado fuera del conflicto político venezolano «debe tenderle la mano a todos los sectores, ser dialogante, creer en el diálogo político y que lo primero que haría sería reconciliar al país».

En cuanto a la reinstitucionalización , resaltó que ese proceso ya se está adelantando. «El año pasado aprobamos 40 leyes nuevas y reformadas y nombramos el nuevo Consejo Nacional Electoral –CNE-, este año nombramos un nuevo Tribunal Supremo de Justicia –TSJ-, estamos con el proceso de postulación judicial y antes del receso parlamentario tendremos el nuevo Defensor Público «.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio

LINK ORIGINAL: Union Radio

Entornointeligente.com