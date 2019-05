Zalman vierde bij pool: ‘Ik ben een beetje boos op mezelf’

Entornointeligente.com / VSJS Kampioen Miguel Elías, nummer drie Jairo Guzman, runner-up Xavier Araquistaín en Surinames Marciano Zalman, die als vierde eindigde. Foto: VSJS

FLORIDABLANCA – Marciano Zalman heeft woensdagavond net naast de bronzen medaille gegrepen tijdens de vierde Zuid-Amerikaanse Spelen voor Sportjournalisten. In Club Billares Cañaveral werd hij vierde op het onderdeel pool.

“Eerlijk gezegd ben ik een beetje boos op mezelf, omdat ik twee keer de kans heb gehad om de wedstrijd te beslissen en ik heb het niet gedaan”, zegt hij over het treffen om het brons met Jairo Guzmán. De Colombiaan won het best-of-three-treffen met 2-0. “Ik had de ballen moeten maken. Ik heb geprobeerd, het is niet gegaan, maar het waren in principe ballen die ik zou moeten maken. Dus eigenlijk ben ik ietwat teleurgesteld dat ik ten minste één game niet heb gewonnen om een derde te forceren.”

Zalman had zich dinsdag verzekerd van de laatste zes. Ook Rasjied Soeltan maakte kans, maar hij verloor woensdag van Xavier Araquistaín van Nicaragua en viel buiten de boot. De tweede partij was al snel voorbij; bij het ‘bossen’ scoorde Araquistaín de gestreepte bal direct. De Nicaraguaan, Guzman, Zalman, de Argentijnen Julio Ernesto Elías en Miguel Elías en de Mexicaan Alberto Rico plaatsten zich voor de laatste zes. Guzman ontdeed zich in twee partijen van Rico, Araquistaín had drie ontmoetingen nodig om Julio Ernesto Elías te verslaan, terwijl Zalman na drie duels verloor van Miguel Elías.

De drie winnaars plaatsten zich automatisch voor de halve finales. Het lot bepaalde welke van de drie verliezers over mocht naar de laatste vier. Rico trok als eerste en opende nummer drie. Zalman ging als tweede en opende de winnende nummer 2-steen, waardoor hij bij de laatste vier zat. De Surinamer werd weer gekoppeld aan Miguel Elías, terwijl Guzman en Araquistaín het tegen elkaar opnamen. Zalman verloor de eerste partij, won de tweede, maar moest zich uiteindelijk gewonnen geven. In de andere serie ontdeed Araquistaín zich in twee duels van Guzman.

Miguel Elías, die dinsdag Soeltan geslachtofferd had, werd kampioen door Araquistaín in twee partijen te verslaan. Guzman pakte brons door Zalman eveneens in twee duels te verslaan. Terugkijkend zegt de Surinaamse televisiepresentator dat de drie andere halvefinalisten heel goed poolen. “Dat zie je aan alles van ze. Ik was eigenlijk de vreemde eend in de bijt.” Hij eindigde overall als vierde van twaalf man. “Dus over het algemeen ben ik niet ontevreden met de vierde plaats, omdat pool niet de focus was. Voor mij is deze vierde plaats heel verdienstelijk.”

Zalman kon woensdagavond nog geen garantie geven over zijn deelname op de 1.500 meter. “Balwerpen blijft mijn focus, omdat ik op dat onderdeel het minst hinder ondervind van mijn hamstringblessure. Het tempo op de 1.500 meter is iets lager, dus dat is goed voor mij, maar het echte besluit neem ik donderdagochtend bij de warming-up.” Hij sluit niet uit dat hij besluit mee te doen zonder naar de prijzen te kijken. “Misschien gewoon op mijn eigen tempo om de race uit te lopen, maar ik wil geen risico nemen, want balwerpen wil ik sowieso doen. Alles is afhankelijk van hoe het lichaam donderdagochtend na de opwarming voelt.”

LINK ORIGINAL: DWT Online

Entornointeligente.com