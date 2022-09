Yusef «sin expectativas» por reinauguración del Hotel Venetur

Entornointeligente.com /

El dirigente regional de la oposición, Raúl Yusef, manifestó su preocupación por la reinaguración del Hotel Venetur Llovizna, en Puerto Ordaz y la posible reactivación económica que podría dejar esto.

Expuso que el hotel hace algunos años no tuvo la administración correcta, por parte del gobierno y por eso decayó.

«El gobierno tiene la costumbre de construir y reconstruir, con el presupuesto de los venezolanos», subrayó.

Es por ello que, frente a ese argumento, «no tiene expectativas sobre la reinauguración del Hotel Venetur».

Yusef añadió que «para reinaugurar primero un hotel se debe evaluar qué se hace en la ciudad, también si hay las condiciones necesarias para que vengan turistas, pero también deben existir organismos competentes que se encarguen del cumplimiento correcto de esto, y ahorita no los hay», comentó.

En ese mismo orden de idea, comentó que «existen hoteles en la ciudad y no hay turismo, pero ¿por qué? porque no hay condiciones, debido a la inseguridad, violencia y combustible. El turismo es muy sensible y complicado, la gente no va donde se siente inseguro».

El dirigente dejó claro que es la realidad en la ciudad clara y eso afecta al turismo y esas «reinauguraciones».

