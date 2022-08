Yulimar y los ojos de Chávez en la simbología del Psuv y su prevalencia en circuitos electorales

Entornointeligente.com /

Llevamos adentro la agresividad, sacrificialidad y el suicidio: en las estructuras y en nuestra conciencia interna que es el reflejo de un nivel subconsciente. Eso obliga a una respuesta sobre el mito del poder para que nos devore en el tiempo. Hemos aceptado un nuevo orden de vida que afirma nuestra sobrevivencia en el urbanismo y, sin querer nos enfrentamos a la rebeldía ignorante de unos suicidas que se creen con derecho político sobre nosotros. En vez de acuerdo y normalización, se convirtió en una realidad cuyos limites son infranqueables y cuya respuesta se da en un solo plano mítico.

La misma estrategia de la administración muestra obviamente su destructividad y, este orden democrático del Psuv con sus tratados de alianza con el G4, nos lleva en la democracia, entrar a la misma contradicción de una crisis generalizada que tiene su base en los jefes de calle que, están reacios al cambio social y madures política, porque ideología no tienen, solo responden a una conducta de sus jefes inmediatos.

El proceso de desconstrucción del país lleva su curso. Esto, se encuentra integrado a los procedimientos legales, según el control político, a la encarcelación de personas. Es claro, la misma izquierda lleva sus movimientos de resistencia por dentro de su estructura. En este sentido, la democracia se ha convertido en un mito y, hay quienes se enfrentan en ese mito por el control de la idealización pública.

Las teorías tradicionales de la democracia, son ignoradas por estos grupos, donde el estado de derecho no tiene respuesta.

En el Psuv, tenemos grandes cajas de mitos, no hay salida posible y, hoy, este mito destruye globalmente todo. La conducta de Putin hacia Ucrania es acabar con estos mitos, esta Era es para producir e industrializar la energía a bajos precios y consolidar la producción en el campo con sus diversidades, es transformar un orden que en su propia lógica nos ha llevado a esta crisis, donde las aventuras de unos gobernantes trazan una trayectoria pesimista en el hacer de lo cotidiano.

La globalidad de la tierra tiene sus especificaciones y ya, de la historia no podemos aprender mucho, los filósofos y escritores guardan silencio. Prefieren una bolsa Clap que difundir su imaginario. En una historia milenaria, el mito se construye constantemente hasta destruir lo global., la Nueva Izquierda en manos de unos callejeros están destruyendo nuestras vidas y, como dije, un mito de poder sustituye a otro, se hacen sacrificios y llevan un orden, han aprendido mucho del oscurantismo.

Estamos en una etapa de rebelión ante los mitos de la modernidad y, esto, nos lleva a los inicios de la sociedad moderna con la irrupción del cristianismo en el imperio romano y en la cultura grecorromana. Constituye un marco mítico de liberación fundamental que opera como marco categorial.

Desconstrucción de un país de una manera armonizada

Los hacedores del mal, están creativos en reflejar teorías míticas, donde el gran mito es aquél según el cual, Dios se hizo hombre, ser humano. En forma religiosa lo presenta una tendencia del cristianismo, desde el momento en que Dios se hizo hombre en Jesús de Narareth. De esta forma prevalece, aunque no exclusivamente, durante 1500 años, hasta que el Renacimiento cambia esta perspectiva religiosa y la cuestiona. Pero jamás se cuestiona que Dios se haya hecho hombre.

El Psuv esta destruido por la antiética y la amoralidad que se mueve en su interior, aún más por sus acuerdos políticos con el G4. No es a priori esta coalición. La tarea es volverlo encauzar con unas verdaderas elecciones sin callejeras. Eso no es posible con una vuelta atrás. Exige un paso adelante hacia algo nuevo, que, sin embargo, se puede inspirar en el pasado. Sin este paso, no hay salida. Se debe volver a los ojos de Chávez y no a la imagen de Yulimar en el BDV. Es un proceso de visión, la atleta se ve afectada en su simbolismo en la defensa del deporte venezolano al ligarla sin querer a los bajos niveles políticos. Es una larga batalla y lo plantearon claramente David Hume y Espinoza, entre los valores y los artificios de los criterios de validez humana.

Aquí, es neoliberalismo crudo bajo el criterio capital- ganancia, donde los intermediarios explotan al agricultor, lo subvierten todo y hay efectos indirectos como un circuito natural de la vida humana. Nos estamos explotando el uno del otro por un problema político y, no técnico.

La idea de poder suprimir el conflicto mismo, siempre es una ilusión. Las relaciones mercantiles se hacen para corromper los principios del Estado como ley.

Estas elecciones fueron callejeras, voto fue la oposición para hacer prevalecer su posición comercial de corrupción, es una fuerte porque hay flujos de acuerdos y principios de acatamiento político.

-* Escrito por Emiro Vera Suárez , Profesor en Ciencias Políticas. Orientador Escolar y Filósofo. Especialista en Semántica del Lenguaje jurídico. Escritor. Miembro activo de la Asociación de Escritores del Estado Carabobo. AESCA. Trabajo en los diarios Espectador, Tribuna Popular de Puerto Cabello, y La Calle como coordinador de cultura. ex columnista del Aragüeño

