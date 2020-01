Yulimar Rojas vuelve a la arena este sábado – El Aragueño

Entornointeligente.com /

Foto: Archivo

El Palau Velódrom Lluís Puig de Valencia será el primer escenario del 2020 donde la venezolana Yulimar Rojas verá acción.

La cita de la Copa Iberdrola dará inicio a partir de la 1:30 pm hora Venezuela del sábado con el salto con pértiga. Rojas, Campeona Mundial del salto triple, competirá en salto largo con los colores del Barcelona FC

Siempre lo digo, representar al Barcelona es un honor. Me siento en casa con el cariño que me dan en este club y la importancia que tiene, por eso es una responsabilidad que me da felicidad y en la que trato de dar siempre lo mejor de mí. Tengo mucha ilusión y fe de que todo saldrá bien” , expresó Rojas.

El Campeonato España de Clubes Femenino, reúne a los ocho mejores equipos femeninos en la lucha por el título: València Club de Atletismo, el CA Playas de Castellón, At. San Sebastián, AD Marathon, Avinent Manresa, Grupompleo Pamplona, Alcampo Scorpio 71 y el FC Barcelona.

Desde el 5 al 25 de enero, Rojas, quien posee en su récord personal un salto de 6.79 que la coronó como la reina del salto largo en la Liga de Atletismo de España 2019, estuvo concentrada en Portugal, afinando detalles y planificando el 2020, año que define como “sorpresivo, de esfuerzo y de alegrías”.

“Estoy muy emocionada por volver a las pistas. Estaba esperando con muchas ganas este nuevo año. Hemos ido ajustando algunas cosas que son importantes de cara a la temporada, nos hemos basado en trabajar en corregir la técnica, el salto, la ejecución y los errores técnicos que son claves para superarme. Mi estado de ánimo está por las nubes. Dios, mi familia y mi entrenador me han ayudado a no perder el foco” , explica Yulimar.

Rojas está inspirada. Todas sus competencias son importantes, pero resalta que su prioridad está en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 (Jul 24 al 9 de Agosto).

“No hemos dejado de trabajar. Hemos tenido mucha mejoría. La mente la tengo fija en Tokio, estas competencias son preparativas de cara a los Juegos Olímpicos. La temporada de invierno es muy importante para poder aguantar hasta el final de la temporada de verano. El trabajo que se nota en el cuerpo y que influye para lo que serán los resultados. Esperamos dar lo mejor”, concretó.

