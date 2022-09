Yulimar Rojas, Ingebrigtsen y Duplantis serán las estrellas de la final en la Liga Diamante

Entornointeligente.com /

CARACAS.- La final de la Liga de Diamante, que se celebrará los días 7 y 8 de septiembre con la reunión de Zúrich (Suiza) en el estadio Letzigrund y la céntrica plaza Sechseläutenplatz, reunirá a casi todas las grandes estrellas del atletismo mundial, entre las que se destacan mayormente la saltadora venezolana Yulimar Rojas , el pertiguista sueco Armand Duplantis, el mediofondista noruego Jakob Ingebrigtsen y muchos más.

— World Athletics (@WorldAthletics) September 6, 2022 La temporada de la Liga Diamante llegará a su fin en la ciudad suiza después de recorrer el mundo en doce paradas (Doha, Birmingham, Eugene, Rabat, Roma, Oslo, París, Estocolmo, Silesia, Mónaco, Lausana y Bruselas) para coronar a los campeones de este prestigioso circuito de atletismo.

Los atletas que disputarán esta final serán aquellos que lograron a lo largo del circuito estar clasificados entre los ocho mejores en carreras de hasta 800 metros y entre los diez en carreras de más distancia.

Entre los participantes estará la venezolana Yulimar Rojas, campeona olímpica y mundial de triple salto, quien logró la victoria hace dos semanas en la reunión de Lausana (Suiza) al imponerse con 15.31 mts en una competición en la que cometió cuatro nulos y se quedó lejos de sus mejores marcas como el récord del mundo al aire libre de 15,67. Sin embargo, la criolla espera resarcirse en Zúrich para llevarse la victoria y cerrar la temporada con buenas sensaciones.

— Yulimar Rojas (@TeamRojas45) August 26, 2022 Otro personaje que estará presente es Jakob Ingebrigtsen, que tratará de cerrar un año redondo agrandando un palmarés que incluye un oro olímpico, uno de Europa y una plata mundial en los 1.500 metros. Quien no estará es el español Mohamed Katir, que, aunque tenía su plaza para la final, dio por concluida su temporada tras el subcampeonato de Europa en Múnich, impidiendo reeditar el duelo continental entre dos de los mejores atletas de la actualidad en la disciplina del mediofondo.

La reina jamaicana de la velocidad, Shelly-Ann Fraser-Pryce, buscará su quinto título de la Liga Diamante de los 100 metros planos en un duelo que se prevé reñido frente a su compatriota Shericka Jackson, subcampeona del mundo en Eugene. En la categoría masculina, el rey de la velocidad espera ser el estadounidense Trayvon Bromell, que acredita un 9.76 como marca personal, además que hace un mes y medio fue bronce en el Mundial de Eugene.

En los 100 metros vallas femeninos, la actual campeona mundial y de la Liga Diamante, la nigeriana Tobi Amusan, será la favorita para llevarse el título; mientras que el poseedor del récord mundial del salto con pértiga, el sueco Armand Duplantis, intentará engrosar en Zúrich su brillante palmarés que ya incluye dos oros europeos, uno mundial y uno olímpico.

En la lista de finalistas de Zúrich también está el británico Jake Wightman, que, sin tener enfrente al español Mariano García, que le arrebató el oro en la final del último Europeo de 800, buscará la victoria con la cuarta mejor marca personal (1:43.65) de los ocho participantes. El duelo con el keniano Kinyamal Kisasy (1:43.12) se prevé interesante.

La final de la Liga Diamante de Zúrich se desarrollará en la plaza Sechseläutenplatz, donde se disputarán los lanzamientos de peso, el salto de altura masculino, el de pértiga femenino y las carreras de 5000 metros, entre otras disciplinas, en una pista urbana distinta a la clásica de 400 metros, como ya ocurrió el año pasado. El resto de pruebas se celebrarán en el estadio Letzigrund.

Los ganadores de esta definición se embolsarán 30.000 dólares cada uno. El segundo clasificado 12.000 y el tercero 7.000.

