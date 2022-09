Yulimar Rojas gana su segunda Liga de Diamante

Entornointeligente.com /

Caracas.- La atleta venezolana Yulimar Rojas conquistó este jueves su segunda Liga de Diamante, torneo que se disputó en Zurich, Suiza y en donde gracias a su segundo salto pudo sellar el triunfo.

Con 15.28 metros registrados en su segundo intento, la oriental certificó el campeonato, un recorrido que no pudieron alcanzar ni la jamaiquina Shanieka Ricketts, ni la ucraniana Maryna Romanchuk.

Durante su primer, tercer, cuarto y quinto salto se le cantó nulo, aunque en el último estuvo cerca de llegar muy lejos.

¡Así fue el salto de 15.28m de Yulimar Rojas en la final de la Diamond League!

Yulimar Rojas amplía un currículum extraordinario

Yulimar Rojas logra así actualizar más su impresionante currículum, en donde ya presume de ser la actual campeona olímpica, dueña del récord mundial, tricampeona bajo techo mundial y tricampeona mundial.

Ahora es bicampeona de la Liga de Diamante, donde ya ganó también en 2021.

Es el éxito constante de una reina que no conoce límites, y que si bien es cierto que aún no logra los 16 metros, no hay competencia que se le resista.

¿Cuál es su límite? No parece que los tenga, y Venezuela hoy puede celebrar un nuevo logro de su atleta más consentida.

