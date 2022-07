Yulimar Rojas espera obtener el primer lugar en el Mundial de Atletismo

Entornointeligente.com /

Angélica Álvarez.- La atleta venezolana, Yulimar Rojas , logró una marca de 14.73 en la clasificación de salto triple del Mundial de Atletismo , lo que le ha dado un pase directo para la final de este 18 de julio.

«La Reina del salto triple» llegó como favorita y tomó la decisión de no continuar saltando para cuidarse para la competencia de este lunes y evitar cualquier malestar físico que se le presente.

«No tengo ningún problema. Estoy tranquila y no siento ninguna preocupación», comentó a The Associated Press en la zona mixta. «Los años nos han enseñado a cuidarnos para hacer mejor las cosas. Todo va de maravilla, estamos centrados en la final y en disfrutar de este Mundial tan bonito».

¿Cómo será el encuentro de Yulimar Rojas en el Mundial de Atletismo? La final del Mundial de Atletismo será en Eugene, Oregón, Estados Unidos, a las «18:20 hora local (+2 en CDMX, +3 en Caracas, +4 en Buenos Aires, +9 en Madrid).

Las principales contrincantes de Yulimar Rojas serán « Shanieka Ricketts y Kimberly Williams de Jamaica, Patricia Mamona de Portugal y Maryna Bekh-Romanchuk de Ucrania».

El principal objetivo de la venezolana es transformarse en la primer atleta en la historia que triunfa en tres oportunidades en la prueba de salto triple, en el campeonato mundial al aire libre, después de haberlo logrado en el encuentro mundial indoor.

Yulimar Rojas tiene un mensaje para Venezuela 💪🇻🇪.

Esta noche en las pantallas de #MeridianoTV podrás disfrutar de la final del triple salto en el Mundial de Atletismo 2022 ✅. pic.twitter.com/orBYPheuc7

— Meridiano (@MeridianoTV) July 18, 2022 También te puede interesar: Yulimar Rojas presente en el Mundial de atletismo de Oregón 202

LINK ORIGINAL: NotiGlobo

Entornointeligente.com