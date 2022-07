Yulimar Rojas da el primer paso hacia el tricampeonato al aire libre

Entornointeligente.com /

17 Jul, 2022 | Caracas. Yulimar Rojas necesitó un solo salto para inscribir la clasificación directa a su tercera final mundial del triple salto de forma consecutiva, esta vez con un brinco de 14,73 m (+ 0.5) que la dejó en la cima de las preliminares en el estadio Hayward Field en Eugene, sede del torneo ecuménico que se desarrolla desde este 15 de julio en los Estados Unidos.

«Ha sido un buen día, un día de alegría para mí y para mi país», resumió Rojas después de su único esfuerzo en la ronda clasificatoria del mundial en el que este lunes 18 se consagraría como la primera tricampeona orbital consecutiva de su prueba al aire libre tras sus victorias en Londres 2017 y Doha 2019, además de buscar el récord en este formato de los campeonatos del mundo que aún ostenta la ucraniana Inessa Kravets (1995).

Rojas lideró la clasificación de doce saltadoras a la gran final con la mejor marca de la competencia, un 14.73 que superó los 14.40 mínimos de exigencia y que lucen lejos de sus habituales saltos sobre los 15 metros que apuntan cada vez más cerca de los 16m, pero que fueron suficientes para el trámite antes de la cita con la verdad pautada para este lunes.

«Estoy contenta de hacer los deberes, hubo un poco de frío pero nada de qué preocuparse. Lograr la clasificación directa a la final del lunes es importante. Ahora toca descansar, hablar con mi entrenador y dejar las cosas claras para lo que viene», destacó la campeona olímpica, plusmarquista mundial y ya primera triplecoronada en los mundiales bajo techo (Portland 16’, Birmingham 18’ y Belgrado 22’).

Rojas señaló que arribó a la pista este sábado con sensaciones de seguridad que, según explica, jamás había sentido a los niveles de hoy día.

«Mi entrenador sólo con la mirada me dice qué es lo que tengo que hacer y lo único que hablamos antes de la competencia fue que no teníamos que dar foul, que corriera, que despegara del tartán y que me fuera por ahí pa’ allá», confiesa entre risas la cinco veces monarca mundial. «Eso fue lo que tratamos de hacer y me salió de maravilla, Ahora toca centrarnos en nuestra salsa, en nuestro sabor para ganar la final», advierte.

Pese a no ser una de sus mejores marcas, el 14.73m que le dio la clasificación directa a la final del triple salto en Oregon fue el mejor registro de las preliminares entre las 28 saltadoras inscritas.

Sólo cinco atletas junto a Rojas rebasaron los 14.40 exigidos para clasificar a la final, entre ellas la ucraniana Maryna Romanchuk (14.54), la dominicana Ana José Tima (14.52) y la habitual rival de Rojas, Shanieka Rickertts de Jamaica con 14.45. La subcampeona olímpica en Tokyo 2020, Patricia Mamona, clasificó con un modesto 14.32 que la ubicó entre las doce finalistas.

«Es primera vez que entro en una clasificación y no me siento tan nerviosa. Es algo que he adquirido con la experiencia, es un dósis buena de confianza», revela Yulimar.

«Estoy feliz, espero que en Venezuela me hayan visto. Sé que todo va a salir bien el día lunes, será un día en el que me gustaría hacer algo increíble», avisa la venezolana, poseedora del récord mundial absoluto de 15.74, y quien ya es dueña de todos los registros del triple salto, amén del único récord pendiente por conquistar: el de los mundiales a cielo abierto (15.50).

La final del triple salto en Eugene está pautada para el lunes 18 de julio a partir de las 21 horas (VE).

