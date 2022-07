Yulimar Rojas buscará su tercer mundial consecutivo en el triple salto este #18Jul

Entornointeligente.com /

lapatilla.com

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! La venezolana tiene hoy una cita con la historia a partir de las 9:30 de la noche cuando comience la competición, buscará convertirse en la primera mujer en la historia que consigue ganar de forma consecutiva, tres títulos mundiales al aire libre.

El sábado pasado consiguió su pase a la fase decisiva en su primer salto al alcanzar los 14.73 metros.

Hasta ahora, Yulimar tiene un empate técnico con la rusa Tatiana Lebedeva, la cubana Yargelis Savigne y la colombiana Catherine Ibargüen, que fueron campeonas mundiales en dos ediciones consecutivas.

Yulimar ya hizo el triplete bajo techo al imponerse en Portland 2016, Birmingham 2018 y Belgrado 2022.

Por ende, los objetivos son claros: replicar la hazaña al aire libre y extender a seis sus títulos mundiales.

Day 4 ? 3 main events to keep an eye on ? 2 potential golds: Faith Kipyegon & Sanghyeok Woo 1 expected star: @TeamRojas45 ?

Let's go!!! #WorldAthelticsChamps

— World Athletics (@WorldAthletics) July 18, 2022

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com