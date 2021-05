Youtuber mexicano Alex Tienda responde la invitación de Valentina Quintero

Caracas.- El youtuber mexicano Alex Tienda respondió este sábado 1° de mayo, la invitación que le hizo la periodista Valentina Quintero para viajar por Venezuela, esto luego de que el mexicano estuviera en el país y difundiera sus bondades naturales en su popular canal de YouTube.

Mediante la red social Twitter ambos interactuaron y la conocida comunicadora venezolana le propuso que cuando regresara a Venezuela le gustaría que viajaran juntos. Quintero le manifestó su emoción por la gratitud que mostró el mexicano tras su estancia en el país.

«Mi estimada Valentina, muchas gracias por tus palabras! Confieso que no te conocía y fue hasta después del viaje que miles me hablaron sobre ti. Admiro y respeto tu trayectoria la cual veo respaldada por el cariño de tu gente. Me dará gusto crear algo juntos en mi próxima visita!», respondió el mexicano en la red social.

Álex Tienda se ganó el cariño de los venezolanos tras difundir en un documental las bondades naturales del país, en donde estuvo desde febrero de este año hasta el pasado 27 de abril, cuando se despidió de los venezolanos luego de terminar todo su recorrido y publicar el episodio 11 en su canal de YouTube.

