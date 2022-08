Youtuber estadounidense se implantó las llaves de su Tesla en la mano por una insólita razón (VIDEO)

Entornointeligente.com /

Brandon Dalaly decidió acabar con sus despistes insertando en su mano derecha un diminuto chip que actúa como llave de su Tesla. Con tan solo un simple gesto cerca de la puerta, el youtuber puede abrir su vehículo sin necesitar nada más.

Para hacer realidad su deseo, Dalaly gastó alrededor de 400 dólares para que un profesional le insertase en la mano el chip, que concretamente es un VivoKey Apex. Este está compuesto por una sustancia biocompatible, lo que no genera ningún tipo de peligros al introducirlo bajo la piel.

@elonmusk

Finally decided to take my phone key issues in to my own hands… literally. Tesla key chip implant. pic.twitter.com/RVK8ZaePoI

— Brandon Dalaly (@BrandonDalaly) August 16, 2022

El propio Brandon ha compartido en sus redes sociales un vídeo para mostrar tanto el proceso como el resultado. Cuando ya lo tenía en su cuerpo, el joven salió a verificar si funcionaba correctamente y, efectivamente, su coche se abrió con tan solo un movimiento de mano.

