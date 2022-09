YouTube te mostrará temas que no te interesan por mucho que uses el botón ‘no me gusta’

Entornointeligente.com /

Si utilizas bastante el botón de ‘no me gusta’ en YouTube, puede que te interese leer acerca del funcionamiento de este elemento en las recomendaciones.

La plataforma de vídeos en streaming de Google ofrece una colección de contenidos demasiado extensa y que, normalmente, no corresponde con los gustos de los usuarios que la visitan. Para conseguir que cada persona tenga una experiencia óptima, YouTube cuenta con herramientas como el botón de ‘no me gusta’ o el de ‘no me interesa’.

Ambos botones sirven para indicar a YouTube que los contenidos que está mostrando no son de interés para el usuario o, simplemente, no los encuentran placenteros. Todo esto sería algo positivo si en verdad funcionasen para algo. La investigación que ha realizado Mozilla y de la que Android Healines hace eco desvela un secreto nada agradable.

Para realizar esta investigación se han empleado 20.000 personas que se han presentado voluntarias al ensayo y, además, se han dejado de lado servicios y características como YouTube Music, YouTube Shorts, YouTube TV y, por supuesto, se han empleado también usuarios que cuenten con una suscripción a YouTube Premium.

Habiendo aclarado la forma en la que han llevado a cabo la investigación, vamos a ver qué es lo que han sacado en claro de la forma en la que YouTube interpreta los gustos de los usuarios. Lo que se puede ver en esta investigación es que los usuarios que optaron por pulsar el botón de ‘no me gusta’ o ‘no me interesa’ siguieron viendo estas temáticas.

A YouTube le da igual que no guste la temática de los vídeos

En datos esto se traduce en que solo se redujeron un 12% las recomendaciones de vídeos con temáticas que los usuarios marcaron como no interesantes o que no les agradaban. El porcentaje es ínfimo teniendo en cuenta que tanto el botón de ‘no me gusta’ como el de ‘no me interesa’ se presentaron para que los usuarios pudiesen librarse de vídeos o temáticas.

YouTube tiene una explicación para esto, aunque no lo cierto es que no hace que los datos desaparezcan o que la sensación de que los botones no sirven para nada. Tal y como ha declarado una responsable de la plataforma de vídeos, YouTube no quiere eliminar por completo un tema en concreto por mucho que el usuario lo desee.

Y, es que, para YouTube como para el resto de sus servicios, YouTube Music, YouTube Shorts, YouTube TV o YouTube Premium, es necesario que el usuario forme parte de la plataforma y la mejor forma de hacer esto es haciéndole partícipe de la selección de contenidos, aunque esto sea un placebo.

