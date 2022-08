YouTube planeará lançar serviço de streaming ainda este ano

Entornointeligente.com /

O gigante da partilha de vídeos YouTube está a planear lançar uma loja online para serviços de streaming, avançou sexta-feira o diário económico norte-americano Wall Street Journal.

O site, que pertence à Alphabet, que também é dona da Google, está em conversações com empresas do sector do entretenimento para que estas participem na nova plataforma, à qual se está a referir internamente como «loja de canais», escreveu o jornal especializado, citando pessoas próximas das negociações.

O projecto está em curso há pelo menos 18 meses e poderá estar disponível já este Outono, acrescenta a mesma notícia .

A Reuters contactou a Alphabet para comentar a notícia, mas não obteve resposta.

Com cada vez mais consumidores a cortar com as suas assinaturas de televisão por cabo ou satélite e a mudar para os serviços de streaming por assinatura, o lançamento que o YouTube está planear permite-lhe juntar-se ao mercado do streaming, já bastante povoado com empresas tão diferentes quanto a Apple ou a Netflix.

