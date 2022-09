YouTube competirá con otras plataformas de videos cortos sumando incentivos económicos

Entornointeligente.com /

La CEO de YouTube, Susan Wojcicki, y su equipo ejecutivo presentaron en el evento Made on YouTube las novedades de la plataforma para sus más de 2 millones de creadores monetizados. Programa de socios de YouTube A partir de principios de 2023, los creadores centrados en Shorts pueden postularse para Programa de socios de YouTube (YouTube Partner Program) al alcanzar un umbral de 1,000 suscriptores y 10 millones de vistas en Shorts durante 90 días. Así, se podrá activar la monetización de anuncios en Shorts y videos de formato largo de YouTube . Esta es otra opción a los criterios existentes donde los creadores de formato largo aún pueden postularse cuando alcanzan los 1,000 suscriptores y las 4,000 horas de visualización. Los creadores pueden elegir la opción que mejor se adapte a su canal, mientras que YouTube mantiene el mismo nivel de seguridad para los anunciantes. Por otro lado, habrá una opción con requisitos más bajos que ofrecerá un acceso más temprano a la s funciones de Fan Funding (donaciones) como Super Gracias, Super Chat, Super Stickers y Membresías del canal. Modelo único de reparto de ingresos para Shorts Con más de 30.000 millones de visualizaciones diarias y más de 1.500 millones de usuarios registrados al mes, los Shorts están explotando en todo el mundo. Para recompensar a esta nueva clase creativa, comenzando a principios de 2023, Google dejará de tener un fondo fijo y duplicará un modelo único de reparto de ingresos para Shorts para creadores del programa de socios actuales y futuros. Debido a que los anuncios se ejecutan entre videos en el Feed de Shorts, cada mes, los ingresos de estos anuncios se sumarán y se usarán para recompensar a los creadores de Shorts y ayudar a cubrir los costos de las licencias de música. De la cantidad total asignada a los creadores, se quedarán con el 45% de las ganancias, distribuidos en función de su participación en el total de visualizaciones de Shorts. La participación en las ganancias sigue siendo la misma, sin importar si usan música o no. Lanzamiento de Creator Music El Creator Music ofrece un catálogo de música en constante crecimiento para usar en sus videos, mientras que proporciona a los artistas y titulares de derechos musicales una nueva fuente de ingresos por su música en YouTube. Los creadores ahora pueden comprar licencias de música accesibles y de alta calidad que les ofrecen todo el potencial de monetización– mantendrán la misma participación en las ganancias que normalmente obtendrían en videos sin música. Y para los creadores que no quieran comprar una licencia por adelantado, podrán usar canciones y compartir los ingresos con el artista de la pista y los titulares de derechos asociados. Creator Music se encuentra actualmente en versión beta en los Estados Unidos y se expandirá a más países en 2023. Revisa más noticias sobre ciencia, tecnología e innovación en la Agencia Andina y escucha historias inspiradoras en Andina Podcast. Más en Andina: ?? ¿Quieres hacer compras por Facebook o WhatsApp? Cuida tus datos personales https://t.co/XJPNlNfZuY Es importante revisar las condiciones de servicio y la política de privacidad de los servicios digitales empleados. ? Por @zophiap pic.twitter.com/8IbKcpzfQp

Publicado: 20/9/2022

