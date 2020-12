Del mensaje de Juan Pedro Damiani, al transporte de Evaristo González

Entornointeligente.com /

Julio César Cruz

Julio César Cruz

Juan Pedro Damiani , en fórmula junto a Gastón Tealdi y candidato de la Lista 10, es uno de los cinco que se presentan a las elecciones de Peñarol y de hecho es de estos el único que ya tuvo la posibilidad de ser presidente de la insitución aurinegra.

Prince Julio César Cruz

En las últimas horas, cuando todos se han encargado de hacer el cierre de sus campañas dejando su último mensaje al socio, Damiani lo hizo pero de forma personal y con cada uno de los candidatos de las demás listas

MIRA TAMBIÉN Video El spot publicitario de Damiani que utiliza a Nacional para recordar sus logros Quien fuera presidente del club desde 2008 hasta 2017, se encargó de comunicarse con todos y con aquellos con los que no pudo hacerlo les dejó un mensaje. A cada uno de ellos les deseó suerte para las elecciones que se realizarán mañana y además les remarcó que luego habrá tiempo para conversar y así poder unir al club trabajando todos juntos

A su vez, también se pronunció otro de los candidatos ya que Evaristo González , candidato de la lista 280921 , dio a conocer que habrá tres micros que podrán trasladar a los votantes que así lo deseen y que harán tres recorridos: Palacio Peñarol-Campeón del Siglo-Palacio Peñarol; Palacio Peñarol-Antel Arena-Palacio Peñarol y Antel Arena-Campeón del Siglo-Antel Arena

La intención de cada uno de estos vehículos es la de poder ayudar a trasladarse a todos los socios que así lo deseen, aunque se solicita que en todo momento se cumpla el protocolo sanitario de la utilización del tapabocas

Para aquellos que quieran utlizar esta vía para moverse se podrán poner en contacto en los siguientes números: 098-132-070 o 099-433-037

Las elecciones se acercan y el nuevo presidente, definido por los socios, también

