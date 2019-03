YoEstoyConLaMinga

Entornointeligente.com / El pasado ancestral de los indígenas es innegable en la realidad nacional. Aunque parece ser una de las problemáticas repetitivas del país: negar lo que fuimos y desconocer lo que somos. La minga indígena lleva tres semanas manifestándose. El bloqueo en la vía Panamericana no es una zancadilla al comercio ni mucho menos estanca el progreso. Todo lo contrario, es la lucha por un futuro más digno para todos. Es un acto de resistencia. Es la dignificación de los pueblos. En un país que ha querido anular a los indígenas, que los desplaza, los asesina, los ignora; que no cumple con los derechos constitucionales que los cobijan, ¿cómo pretenden que se manifiesten? La protesta es lo único que les queda. El bloqueo se da por la falta de garantías. No son peticiones absurdas como afirman algunos. Es el reclamo mínimo de los derechos que les han arrebatado durante décadas. La explotación de los recursos naturales, que termina por desplazarlos y hasta asesinarlos. El derecho al territorio, que es casi inexistente. La ausencia de los derechos fundamentales en las regiones que habitan. La falta de garantías para preservar la cultura y la identidad de los pueblos. Los crímenes sistemáticos a líderes sociales. Tenerlos en cuenta en el Plan de Desarrollo de manera clara y no tan ambigua. La consulta previa que no respetan, porque la realidad es que pocas veces les consultan las decisiones a tomar sobre su territorio. La protección de la Madre Tierra y del medioambiente. El cumplimiento del Acuerdo de Paz. Eso es lo que pide la minga indígena… sus derechos. El problema es que a este país le parece una exageración la dignidad humana. Entonces, es fácil dar la espalda a la Colombia olvidada. Por ejemplo, cuando los estudiantes salen a protestar por una educación de calidad y pública, o los indígenas bloquean una de las vías más importantes del suroccidente del país para reclamar sus derechos, los estigmatizan hasta deslegitimar sus protestas. Porque no son capaces de ponerse en los zapatos del otro. Porque su burbuja no les permite ver que estas tierras fueron –y son– habitadas por indígenas. Y ese pasado ancestral es lo que verdaderamente nos une como colombianos. Pero son expertos en manipular la historia. Y, por supuesto, borrarla. Los indígenas insisten en la visita del presidente para llegar a un acuerdo. A la mesa de negociación acudieron alcaldes, gobernadores, senadores, defensores de derechos humanos y algunos funcionarios del Gobierno. El punto es que el presidente resalta por su ausencia. Exige que desbloqueen la vía para empezar el diálogo. Ahora, ¿cómo creer en alguien que ni siquiera es capaz de ir al lugar del conflicto? ¿Que ni siquiera escucha las problemáticas sociales, económicas, culturales y ambientales de la región? ¿Que ignora la protesta de los más necesitados? ¿O ya se les olvidó todo lo que postergó reunirse con los estudiantes? ¿Por qué esperar tanto? ¿Por qué no priorizar las necesidades que se presentan en el país que dirige, pero sí le da toda su atención a Venezuela? El llamado de los indígenas no es un capricho, es una urgencia. El diálogo es la salida más sensata. Presidente Duque, le recordamos que Colombia es el país que gobierna. Por favor, siéntese a dialogar. @MariaMatusV [email protected] LINK ORIGINAL: El Heraldo

