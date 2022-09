Yoaibimar Marginal se muestra caminando en la selva del Darien con su hijo «Qué fácil es juzgar sin saber» (+Video)

Entornointeligente.com /

La venezolana continúa dando de qué hablar en las redes sociales Tras haberse viralizado en las redes por su particular manera de expresarse y de ser, Yoaibimar compartió con los internautas un vídeo dónde dejaba en evidencia toda la travesía que vivió para llegar hasta Estados Unidos, más precisamente a la ciudad de Nueva York.

Cabe mencionar que la migrante logró atravesar la selva del Darién junto a su hijo, quién tiene una condición especial. Ante las cientos de críticas que ha recibido desde que se dio a conocer en las redes, Yoaibimar compartió un vídeo dónde mostraba un poco del trayecto para llegar al país norteamericano.

« Bueno!! por aquí les dejo un pequeño vídeo para que vean el sacrificio y el verdadero amor incondicional de una madre. Nada es fácil tampoco imposible y para aquellas personas que dicen que es mentira y demás (me juzgaron me criticaron, no saben mi esfuerzo) quiero decirles bendiciones infinita» señaló Yoibimar.

A pesar de que la han criticado fuertemente, también ha recibido mucho apoyo por parte de sus seguidores y algunas figuras del espectáculo venezolano, ya que la consideran como un ejemplo a seguir para muchas madres venezolanas que se ven obligadas a dejar atrás su tierra para ir en búsqueda de un mejor futuro para sus hijos.

