«Yo soy hombre de una sola mujer», mensaje del dirigente ngäbe ​Toribio García

El que parece estar muy cotizado después de las recientes protestas y de coordinar el punto de cierre de la Panamericana en Viguí, Chiriquí, es el dirigente ngäbe buglé, Toribio García, quien habló -alto y claro- en sus redes sociales a las mujeres que supuestamente insisten en enviarle fotos y videos subiditos de tono.

El popular dirigente, quien ha sido un fuerte crítico a los «mareos» del equipo del Ejecutivo en medio de la actual crisis, y quien se encuentra en la Mesa Única de Diálogo, que se lleva a cabo en Penonomé, pidió a las damas que se dedican a perseguirlo que «respeten», pues él tiene su mujer. «Yo soy hombre de una sola mujer», enfatizó. «Pido gran favor a las mujeres, no estar enviando fotos y videos desnudas en pelotas o mensajes en redes sociales, ni citándome a verme con ustedes, respeten, yo tengo mi mujer. Yo soy hombre de una sola mujer», fue el mensaje del dirigente ngäbe en su cuenta de Facebook. Toribio García reaccionó a la avalancha de comentarios que generó su mensaje en Facebook y dijo a El Siglo : «He tenido algunas insinuaciones de parte de algunos números desconocidos. Me estuvieron enviando fotos y videos, hasta citas que pedían conmigo».

«Soy un dirigente responsable, respetuoso y hombre de familia» , dijo. El activista resaltó que la meta es pelear por la sociedad panameña y que cuando se gane esta lucha en conjunto, entonces celebrará. Por ahora, «la lucha continúa», dice.

Puedes leer: Abuso en el subsidio de combustible: un sedán consumió $1,469.26 en menos de dos horas Toribio García aprovechó la ocasión y criticó la lentitud de la mesa única de diálogo: «Hay demasiadas dilataciones, no hay voluntad de parte del Ejecutivo, han pasado dos (2) meses y en ninguna hay resultados concretos. No hay interés de parte del gobierno de darle la respuesta que el pueblo necesita», opinó. Reiteró que el pueblo indígena se mantiene en alerta máxima si el Ejecutivo no responde a la mesa de diálogo. Incluso indicó que sino se tomarán otras medidas más fuertes. «Mi meta no está en otra cosa que luchar por el pueblo panameño», comentó enfáticamente.

Para Toribio García, los «mareos del Ejecutivo» buscan dilatar el proceso de la lucha y crear un ambiente de pueblo contra pueblo. Por lo que exigió respeto a los indígenas y a todos los panameños que han salido a protestar.

