«Yo seré quien toma las decisiones en el Deportivo Cali»: Máyer Candelo

Este domingo en la mañana, Máyer Candelo se puso de nuevo la camiseta del Deportivo Cali y pisó la cancha de Pance como tantas veces lo hizo como jugador, con ese temple y esa convicción que siempre lo han caracterizado. Pero esta vez no se paró dentro del grupo de futbolistas, sino frente a ellos. El sueño se cumplía. Comenzaba su era como entrenador del equipo que más ama.

Máyer es caleño de pies a cabeza. Aquí nació hace 45 años (20 de febrero de 1977) y aquí aprendió a pegarle a una pelota, en la cantera del equipo azucarero, con esa zurda que luego anduvo por el continente entero. El talentoso volante creativo que ganó dos títulos con el Cali manejando sus hilos en el mediocampo y llegó a una final de la Copa Libertadores, ahora estará sentando en el banco con otras ilusiones. Un gran reto para un grande del fútbol.

Luego de haber tenido su primera experiencia como entrenador del Cortuluá, Máyer llega al Cali en un momento sensible por la crisis financiera y deportiva del equipo, pero consciente de que puede aportar y alargar su leyenda como ídolo.

Desde la comodidad de su casa, después de una larga jornada de trabajo, citas, llamadas y entrevistas, el nuevo entrenador de la institución verdiblanca atendió a El País.

¿Le sorprendió el nombramiento como técnico del Cali?

No me sorprendió porque nos hemos preparado para este momento. Uno sabe que siempre que sale un entrenador de un equipo son muchas las hojas de vida que llegan de técnicos. Cualquiera pueda llegar y en esta oportunidad la fortuna la tuve yo. Lo estamos disfrutando y con mayor razón en el equipo de nuestros amores.

Este es su primer gran desafío como entrenador…

La primera oportunidad la tuve en Cortuluá; ahora en el Deportivo Cali es la segunda. Es algo grandioso porque es el equipo más importante en mi corazón y eso hace que la oportunidad se vuelva más agradable, porque uno es hincha, porque fui jugador y ahora siendo el entrenador es algo que toca defenderlo con toda la pasión y lleno de mucho orgullo.

Usted llega a una institución con muchas dificultades en lo administrativo, ¿cómo analiza el presente del club?

La vida es de oportunidades y hoy Dios permite que se dé esta posibilidad a pesar de que no llevo muchos años dirigiendo. Nos hemos preparado académicamente y hemos podido disfrutar de 23 años de carrera de futbolista, eso te da más experiencia y conocimiento que los mismos estudios porque has estado viviendo el día a día con triunfos, derrotas, tristezas, lluvias, soleadas. El Cali tiene una situación delicada, pero me siento preparado para aportar en medio de las dificultades.

¿Cómo fue ese primer contacto con el plantel?

Fue algo maravilloso porque fuimos bien recibidos. Vivimos momentos de alegría y eso nos llenó de felicidad, la buena energía hace que las cosas salgan mejor. Es la ocasión para unirnos, de hacer unión y familia, de querer trabajar de la mejor forma; esas fueron las sensaciones que se tuvieron. Vimos un grupo dispuesto a la llegada mía, al trabajo, al momento que se va a vivir y eso hace que todo sea más fácil. Los jugadores cumplieron con lo que pretendíamos y eso nos llena de motivación para asumir este reto.

Este domingo, Teófilo Gutiérrez faltó al entrenamiento por un tema familiar en Barranquilla y se dice que existiría una posible salida suya; ¿usted cuenta con ‘Teo’?

Yo cuento con los jugadores que están en el entrenamiento. Sé que él tiene un permiso porque está atendiendo una situación familiar; solo es esperar que llegue y que se ponga al nivel de sus compañeros para el duelo del jueves ante Tolima. Es una semana muy corta, las horas de entrenamiento son muy cortas, este miércoles ya se viaja. Si él no está, pues se nos dificultad lo que queremos como equipo; si aparece este lunes en el entrenamiento, pues bienvenido; de lo contrario, tocará pensar en otras cosas para el juego del jueves.

¿Está considerando la llegada de refuerzos antes del cierre del libro de pases?

Para la zona atacante no vamos a buscar a nadie más, pienso que tenemos muy buenos delanteros, ayer preciso comencé trabajos con la parte ofensiva, estamos seguros que con el paso de los entrenamientos se van a sentir más seguros para enfrentar este campeonato; esperar que puedan marcar muchos goles con Deportivo Cali y brindarle muchas alegrías a la afición.

¿Tendrá Máyer toda la potestad para las contrataciones, se habló algo del tema con los directivos?

Aquí hay un compromiso de respeto de parte y parte. Ellos, dedicados a la parte administrativa y gerencial, y yo en la parte deportiva. Las decisiones deportivas las toma Máyer Candelo, hay un acuerdo con ellos, cada uno respeta sus espacios y decisiones, un punto que quedó muy claro en la reunión cuando acordamos llegar a la institución. Lo que uno espera es que haya una buena comunicación y diálogo para buscar lo mejor de un equipo que tiene que estar en el lugar que se merece.

Usted fue un jugador exquisito para el fútbol, ¿esa es la idea de juego que quiere con Deportivo Cali?

Aquí vamos a intentar poner el ADN, la historia e identidad de nuestro club, que siempre ha tenido jugadores de mucho talento, una riqueza técnica importante, donde hubo un equipo que siempre se entrenó bien para jugar de buena forma, que siempre dio alegría. Máyer quiere implementar esa idea porque jugó bien, es lo que le gusta y trabajaremos para intentar desarrollar una buena idea futbolística, con propuesta ofensiva, con posesión de pelota y que tengamos la identidad que siempre nos ha caracterizado.

¿Este Deportivo Cali está para procesos o por ser un club grande habrá exigencia de los resultados?

El Cali tiene una buena nómina, con buenos jugadores, vamos a intentar explotar lo mejor de sus condiciones para el beneficio del equipo, poder sacar resultados positivos y mantenernos en los primeros lugares del fútbol colombiano. Por todo lo que representa su estructura, su historia, su grandeza, te lleva a dar resultados.

Se viene un duro debut ante Deportes Tolima…

Vamos a medirnos a un gran equipo, bien estructurado, con una idea de juego muy marcada, con una gran intensidad, un equipo veloz, pero vamos a ir con la motivación e intentar ganar en Ibagué y comenzar a mostrar nuestro sello futbolístico.

¿Qué sintió cuando se puso nuevamente la verde del Cali?

Muchos sentimientos encontrados, te da mucha felicidad, te llena mucho de ilusiones, te compromete, te hace sentir más amor propio por lo tuyo y querer defender esta camiseta con el alma y corazón.

