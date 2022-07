Yo pecador me confieso

Entornointeligente.com /

Las confesiones de John Bolton, reivindican las denuncias que por muchos años vienen realizando los movimientos y líderes progresistas y revolucionarios en el mundo, que han puesto en evidencia, hasta el cansancio, los verdaderos propósitos intervencionistas, de los gobiernos norteamericanos, que buscan sólo, gobernantes títeres, para consolidar su política internacional y sus pretensiones hegemónicas.

John Bolton, ex Asesor de Seguridad del Gobierno de los Estados Unidos, quien ha tenido cargos de alto nivel en diferentes gobiernos de ese país, léase de tendencia demócrata o republicana, dijo, en entrevista televisiva, reseñada también, por la prensa internacional, que personalmente participó en la organización de varios golpes de estado contra países soberanos. Países que a mi juicio son aquellos que no bailaban al son que toca el Pentágono, entre ellos, por supuesto, Venezuela. Siguiendo a Obama, Bolton, trató de torcer el brazo a esas naciones, porque sencillamente, a criterio de los gobernantes norteamericanos, no eran sumisos al coloso del norte.

Años antes, en 2019, Mike Pompeo, en su condición de Secretario de Estado, de los Estados Unidos, en entrevista que le fue realizada en la Universidad de Texas, dijo, que cuando él fue Director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), «Mentimos, Engañamos y Robamos» y agregó: «teníamos hasta cursos de entrenamiento para tales fines» y continúo, diciendo sin que le quedara nada por dentro, «Eran como cursos de capacitación».

A la sazón, cuando comentamos sus afirmaciones señalamos que le había olvidado un detalle, que también torturaban, asesinaban y ahora podemos agregarle, porque son caimanes del mismo pozo, que organizaban y financiaban golpes de estado contra países soberanos que no estuvieran y fueran sumisos a la política del Pentágono.

El emperador está desnudo, lo confiesan sin el menor recato o la mínima vergüenza, han globalizado los atropellos, intervenciones y golpes de estado en todo el orbe. Forma parte de la política exterior norteamericana, estigmatizar a los pueblo, descalificar su liderazgo, manipular con listas negras, calificarlos de narcotraficantes, terroristas que amenazan la seguridad de los Estados Unidos, para luego, dar el golpe certero imponiendo gobiernos civiles y dictaduras que le sean sumisos.

Ahora bien, aparte de ser un confesión desvergonzada, prácticamente noticiosa, no lo es, porque los movimientos progresistas de todo el mundo, líderes que incluso, han sido llevados a la tumba por sus intervenciones descaradas, vienen denunciado desde hace mucho, pero muchos años, esta conducta imperialista, agresora y punitiva contra todos los pueblos del mundo que quieren y han querido independizarse así, como la persecución y el vil asesinato de connotados líderes nacionalistas y revolucionarios que los han desafiado y denunciado.

Si de algo pueden servir estas declaraciones es para alertar a todos los pueblos del mundo sobre los verdaderos intereses imperiales, muchas veces camuflados con supuestas ayudas humanitarias, realización de cumbres de «cooperación» y otras artimañas que les sirven como rampa de lanzamiento para su dominación e intervenciones posteriores.

Así de sencillo, por encima de los Estados Unidos, sólo están sus intereses, eso de los pretendidos pactos, cumbres o como quieran llamarlos, sólo son estrategias de dominación y en ningún momento están interesados en que las demás naciones se desarrollen en forma independiente y soberana, porque para ellos son potencialmente enemigas y en consecuencia deben frenarlas manteniéndolas bajo control en la periferia.

Pueden servir las declaraciones antes mencionadas, de Pompeo, Bolton y Obama, para que le quede claro a mucha gente, que tanto Republicanos como Demócratas, son caimanes del mismo poso, que tendrán algunas diferencias burocráticas o matices políticos, pero que en el fondo son lo mismo a la hora de mantener la maquinaria militar aceitada para intervenir a cualquier nación. Que son lo mismo, a la hora de poner los intereses norteamericanos por sobre todos los demás países y que son lo mismo a la hora de impulsa y financiar, Golpes de Estado, Intervenciones, torturas, asesinatos selectivos, violación de Derechos Humanos, desconocer gobiernos constitucionales y un largo y tendido etcétera.

Lo peor de estas declaraciones es que cuando estos líderes desvergonzados las hacen, tienen quien los aplauda, no solamente en los Estados Unidos, sino, incluso en nuestros países, lo que resulta preocupante y escandaloso. «…Es dado al hombre, señor, atacar los derechos ajenos, apoderarse de sus bienes, atentar contra la vida de los que defienden su nacionalidad, hacer de sus virtudes un crimen y de los vicios propios una virtud; pero hay una cosa que está fuera del alcance de la perversidad, es el fallo tremendo de la historia. Ella nos juzgará». Benito Juárez

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com