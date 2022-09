«Yo no sé si él pueda vivir con eso»: Diveana acusó a Miguel Moly de filtrar un video porno de ella

Entornointeligente.com /

En una entrevista con Viviana Gibelli , la artista recordó el momento cuando se filtró un video de contenido sexual de ella y la sociedad enloqueció.

Diveana responsabilizó de todo al también cantante Miguel Moly , a quien refiere perdonó a pesar de que no asumió su responsabilidad en tan lamentable hecho.

«Lo voy a decir así, aunque esa persona diga que no fue él. pero yo si sé que fue él, no respetó a su esposa, ni así mismo. Yo lo superé y lo perdoné, pero yo no sé si él pueda vivir con esa mentira de decir que no fue él» , dijo.

Aquí el video:

