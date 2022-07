«Yo no le guardo rencor a la afición de la Liga»

Entornointeligente.com /

Tal como se lo pidió la dirigencia de Liga Deportiva Alajuelense, el delantero del Cartaginés, Marcel Hernández, se reunió la mañana de este miércoles con la dirigencia manuda en el Centro de Alto Rendimiento rojinegro, ubicado en Turrúcares de Alajuela.

De momento, no ha trascendido la decisión de los rojinegros, pero el artillero cubano se refirió a su caso tras la premiación de la Unafut a lo mejor de los dos torneos anteriores.

¿Qué conoce de su futuro?

-No sé lo que va a pasar, es algo que está en signos de interrogación, es una incógnita y en los próximos días veremos lo que va a pasar.

¿Hay ofertas del exterior?

-Sí, totalmente.

¿Lo administrativo que viene le opaca en algo los trofeos ganados?

-Si cuando me habla de lo administrativo es volver a la Liga, como lo he dicho siempre me debo a un contrato. Soy un profesional, en todo el sentido de la palabra, no creo que opaque nada. Disfruto lo que logré con Cartaginés, una hazaña épica y con ellos soy feliz dentro y fuera de la cancha. Ya veremos lo que va a pasar con Marcel. No sabemos, pero en los próximos días se buscarán soluciones.

¿Cómo toma que deba regresar a la Liga?

-A mí no me gusta que me impongan nada, sino tomar las decisiones por mi cabeza. Las decisiones las tomo yo. No estoy enterado de muchas cosas y de algunas trato de no enterarme para tener la mente sana. Entre clubes están en conversaciones y no sé mucho más para mantener mi mente lo más sana posible. Prefiero jugar al jugar al fútbol. La toma de decisiones debe ser en un ambiente de tranquilidad y de paz. Así me gusta.

¿Escuchó rumores de que en la Liga lo congelarían, no lo pondrían a jugar?

-No voy a decir de quién, pero sé que es un rumor que llegó a mis oídos, de que es lo que quieren. No lo sé, soy profesional y me debo a un contrato. Voy a ver lo que prosigue y después me podré referir.

¿Confía en la persona que le pasó ese rumor?

-Confío en que el rumor posiblemente, a lo mejor sea cierto, pero no lo vamos a saber hasta estar ahí. Soy un profesional, llegué a la Liga con toda la ilusión. Hice 20 goles con 13 asistencias. Me tocó salir por decisión de ellos y no mía. Me manejo como un profesional, si me toca estar ahí de rojo o azul, mi ADN es ser un profesional.

¿Podría encontrar un ambiente negativo en la Liga?

-¿Por qué va a haber un ambiente negativo si me voy a entregar al 100%? Donde esté soy un peón más y si me dicen que debo estar acá o allá lo voy a hacer. No lo veo de forma negativa.

¿Las ofertas son para este semestre o para enero?

-Creo que para ambos mercados.

¿Qué es lo que pesará para tomar la decisión?

-Lo voy a hacer en un ambiente tranquilo y de paz. No me voy a forzar a tomar una decisión en función de otras personas. Debe ser en función de Marcel y mi familia. Hay cosas que maneja más mi agente porque me gusta enfocarme en lo que tengo al frente. He escuchado que hay clubes guatemaltecos que han tocado la puerta, pero no tengo toda la información y así no me gusta hablar.

¿Tendrá un mal ambiente en el camerino liguista?

-¿Por qué voy a tener problemas con ser parte del camerino si salí de buena manera y regresaré de buena manera? No tengo enemigos, que yo sepa. Tengo muy buena relación. Antes y después de la final conversamos muchísimo.

¿Cambia en algo llegar a la Liga?

-Hace año y medio llegué a hacer mi trabajo y traté de hacerlo de la mejor manera. Yo no vine a pasear a Costa Rica, sino a trabajar. Si me tocara regresar espero poder hacerlo con goles y competir. Todo lo que sea positivo, bienvenido. Debo tomar las cosas de manera positiva.

¿Puede haber problemas con la afición de la Liga por como lo trataron?

-Yo no le guardo rencor a nadie ni a la afición de la Liga. Tengo mensajes de liguistas que hasta me dieron disculpas. Antes de ir a la Liga me gritaban de todo. No fue nuevo para mí, lo viví antes, es normal, porque sé que es una afición que respalda a su equipo y a mí me toco respaldar a mi equipo. No tengo rencor para con la gente de la Liga y sé que les di el 100%.

¿Qué significa ser premiado como mejor jugador, mejor jugador extranjero, máximo goleador del Clausura y extranjero con más goles?

-Para mí, en lo personal, fue una noche muy linda y especial, de la mano de Dios. Muy feliz porque en la parte grupal logramos cosas muy importantes para una institución que se lo merecería y la mayoría de compañeros se vieron galardonados. Es algo redondo, porque el fútbol no es solo Marcel, sino potenciar a los compañeros. Es algo que no lo hubiera soñado. Del país que vengo estas cosas no pueden suceder. Siempre confié en que esto se podría lograr. Es un premio al trabajo y sacrificio. Agradezco también a mis compañeros que me ayudan a potenciarme. No todos los días se ganan cuatro premios.

PERIODISTA: Alejandro Fonseca

EMAIL: [email protected]

Jueves 14 Julio, 2022

HORA: 12:00 AM

