«Yo estaba separada un año antes de que se diera la noticia»

Después de aclarar en qué punto está con su relación con Bertín Osborne, del que dijo hace unos días que «la puerta nunca estará cerrada» porque es el padre de sus hijos, Fabiola Martínez da detalles hasta ahora desconocidos de cómo fue el proceso de separación del cantante y presentador.

Así, en declaraciones a Diez Minutos , la modelo asegura que ella «estaba separada un año antes de que se diera la noticia» . » Estaba acostumbrada a estar sola, conmigo misma, que me encanta . Puede sonar muy egocéntrico, pero para mí esa es la estabilidad», señala.

«Yo no necesito estar rodeada de gente , de ahí que mi mejor momento es cuando estoy sola en casa, aunque eso no significa que no me guste salir e incluso tontear», afirma, sobre la posibilidad de conocer a alguien que pueda ocupar su corazón. » Me da pereza y cierta desconfianza al no saber si se acercan por ti, porque les gustas, o por qué «, reconoce la venezolana.

