Yina Calderón reveló los motivos del drástico cambio de look que tuvo

En los últimos días el nombre de la exprotagonista de novela, Yina Calderón, ha ocupando los titulares y la atención de los seguidores en redes sociales, luego de aparecer con un nuevo look en el que quedó con un cambio extremo y que ahora salió a contar en su cuenta de Instagram la razón por la que se lo hizo.

Cabe resaltar que la DJ de guaracha ha ingresado al quirófano para hacerse al menos 10 intervenciones al tiempo, entre esas retirarse las costillas flotantes, cambió las prótesis de sus pechos y un amarre de los músculos del abdomen, razón por la que ha causado gran polémica.

Yina Calderón explicó porque se hizo drástico cambio de look A través de las redes sociales la empresaria de fajas inició relatando: «Bueno, princesos y princesas. ¿Por qué el cambio de color? ¿Por qué tan drástico mi corte de pelo? Les cuento que, nenes, quería darle como otro swing a mi estilo, quería tener un cambio realmente: otro estilo, otro corte, otro ambiente».

Además, Yina Calderón confesó que cortar su cabello no fue fácil: «Realmente fue una decisión difícil, porque estamos en un mundo de tabúes donde uno, por ser mujer, algunas personas piensan que siempre hay que utilizar el pelo largo; o que por ser hombre, tienen que usar el pelo corto. No, es también un mensaje a la juventud a que se arriesguen, a que no miren límites (…), pero entienda que usted puede hacer con su cuerpo, con su estilo, con su forma de ser, lo que usted quiera porque usted no está afectando a nadie».

Finalmente, la huilense dijo que era darle un respiro a su imagen en la guaracha, el reguetón, etc, y dejó un mensaje para todos sus seguidores: » usted póngase y hágase lo que usted quiera, lo haga feliz y sea libre».

