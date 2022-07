[YIDEO] ¡ESTREMECEDOR! «Una niña murió y los papás se ahorcaron», estremecedor relato de venezolana en el Darién

Entornointeligente.com /

> Un reportaje de la periodista Carola Amoroso para el medio digital argentino Todo Noticias (TN) evidenció el riesgo de muerte al que se enfrentan los migrantes, principalmente venezolanos, al cruzar el Tapón de Darién, una cadena de trochas en medio de una de las selvas más intransitables e inhóspitas del mundo.

«Entramos al río, caminamos en el pantano… nunca pensé, me aventuré pero sin pensar que era una cosa tan fea, tan dura… la verdad es demasiado duro, no se lo recomiendo a nadie», expresó una venezolana que había logrado llegar a la localidad panameña de Canaán Membrillo, un centro de captación de migrantes.

«Tanto yo como todos los que hemos pasado por esa selva vimos muchas personas que se murieron», aseguró justo antes de describir una de las tragedias que presenció.

«Hubo una niña que se cayó, se le mató a la mamá y se ahorcaron los papás, la niña que se la llevó el río.. la cantidad de personas que se murieron, hubiéramos sido nosotros, nos arriesgamos a mucho, la verdad», relató entre lágrimas.

Pese a los horrores vividos, la entrevistada reconoció que «también es culpa de nosotros, pero no pensamos que algo tan feo como eso es lo que vivimos en esa selva… no quiero entrar más, no hallaba la hora de salir de esa selva, eso es horrible allá adentro».

Mientras miles empiezan el recorrido y otros tantos se plantean la travesía, la mayoría de quienes cruzaron el infierno tropical recomiendan una sola cosa: «No lo hagan, no arriesguen sus vidas».



