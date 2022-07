Yenifer Paredes niega tráfico de influencias ante Comisión de Fiscalización

Entornointeligente.com /

De igual manera, señaló que las reuniones que sostuvo en Palacio de Gobierno con el empresario Johnny Espino, no se efectuaron en el despacho de su hermana y quien la crió como una hija, Lilia Paredes, Primera Dama de la Nación. Precisó, asimismo, que al residir ella en Cajamarca, y no conocer a nadie en Lima, cuando venía a la capital se quedaba en la sede del Poder Ejecutivo o en la casa de un familiar en el distrito de Chorrillos. [Lea también: Presidente participa en inicio de obras en quebradas San Idelfonso y San Carlos ] Paredes señaló que trabajó para la empresa constructora de Espino entre agosto y octubre del año pasado. Indicó que se encargaba de elaborar el aspecto social de los expedientes técnicos de las obras proyectadas. Manifestó que su vínculo laboral con dicha entidad se sostenía en un «contrato verbal» y que ganaba mensualmente 1500 soles. Señaló que solo se encargó de realizar empadronamiento entre la población con miras a proyectos de saneamiento en Cajamarca, y no sobre otros temas o en otras regiones. Respecto al audio difundido en un programa periodístico, indicó que en éste, ella menciona el término «gobierno central», refiriéndose a una dependencia del Ministerio de Vivienda en Cajamarca, y no a la Presidencia. Cuestionamientos a la sesión La presentación de Paredes –quien asistió a la Comisión de Fiscalización con su abogado, José Dionisio- se vio interrumpida cuando el congresista Alex Paredes (BM) planteó una cuestión de orden. Esta consistía en culminar la sesión, por considerar que, al haber culminado la legislatura ordinaria, el grupo legislativo ya no podía desarrollar actividades ordinarias. En tal sentido, Paredes manifestó que la sesión era «ilegal». El presidente de la Comisión, Héctor Ventura (FP) señaló que las comisiones eran autónomas y que sus funciones se mantenían hasta el final de la legislatura. Finalmente, la cuestión de orden fue desestimada con nueve votos, pronunciándose a favor de ella seis parlamentarios y absteniéndose uno. Al final de la sesión, Ventura hizo un recuento de las actividades desarrolladas por la comisión a su cargo, poniendo luego punto final a ellas. (FIN) FGM/CVC Más en Andina: La integrante del Bloque Magisterial, Francis Paredes, no descartó que esta bancada presente una lista para la Mesa Directiva del Congreso https://t.co/Td2mevTFBS pic.twitter.com/koP3N1SuQj

Publicado: 22/7/2022

