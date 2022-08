Yeimmy Rodríguez confirma que terminó su relación con Carlos Rivero y dice lo que espera de su próximo novio (+Captura)

Entornointeligente.com /

La influencer venezolana dejó saber de una forma muy jocosa que su relación con el beisbolista llegó a su fin, además de hacer una lista de todo lo que tendría que tener el próximo hombre que llegue a su vida. Yeimmy Rodríguez realizó una dinámica de preguntas y respuestas a través de su cuenta de Instagram en donde la influencer venezolana no dudó en contestar a sus seguidores acerca de sus pensamientos amorosos en este momento. Es así como Rodríguez dejó saber que se encuentra soltera actualmente, dando por terminada su relación con el beisbolista Carlos Rivero .

«¿Qué esperas de tu próximo novio?», fue la pregunta que le hicieron a Yeimmy, a lo que ella no tardó en contestar «Cálmense, acabo de salir de una relación».

Luego, agregó en la misma publicación » Que me trate como me lo merezco! Que me de el amor que yo misma me doy, los detalles que yo misma soy capaz de darme! Respeto y bastante billete, sobre todo eso. Plata. Sueno feo, pero me cansé de lucha todo sola! El próximo novio que tenga va a darme hasta el aire que respiro».

De esta manera, la influencer dejó saber que, aunque actualmente no está planeando una nueva relación, si tiene clara lo que busca en su próximo novio.

