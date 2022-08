Yatra usó la camiseta de Nacional firmada por Suárez y cantó a Rombai en el Antel Arena

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este domingo, durante su show en el Antel Arena , Sebastián Yatra sorprendió al público uruguayo al vestir la camiseta de Nacional que Luis Suárez le autografió durante su encuentro en el Aeropuerto de Carrasco .

«Se me van a poner bravos los de Peñarol, pero esta mañana me encontré a un astro del fútbol que regresa a casa y me entregó un detalle muy especial; así que esta me la pongo por Luis Suárez «, comentó el cantante colombiano en la mitad de su recital de presentación del disco Dharma .

Mientras la bandera de Uruguay aparecía en la pantalla gigante del recinto, Yatra se llevó una ovación mientras se calzaba la camiseta número 9, que incluía la siguiente dedicatoria: «Para mi amigo, Sebastián Yatra, con cariño, Luis Suárez».

Todo ocurrió sobre el final de su interpretación de «Amor pasajero » , la cumbia que grabó en su más reciente disco. Pero la sorpresa no terminó ahí. «A ver si se saben esta», le dijo al público de casi 8000 personas. «Esta es una canción que me encanta de este país», lanzó antes de cantar «Cuando se pone a bailar» , uno de los clásicos de Rombai . «Que sepan que es con todo el respeto y con todo el amor del mundo», agregó.

Yatra, que horas antes celebró en Twitter su encuentro con Suárez —»Fui la primera camiseta que regaló Suarez de la vuelta a Nacional, o eso me gustaría creer jajaja ¡¡¡Éxitos crack!!!, escribió—, siguió usando el regalo del futbolista durante su interpretación de «TV» , uno de más recientes sencillos.

Sebastián Yatra con la camiseta de Nacional. Foto: Rodrigo Guerra En su recital de dos horas cantó los éxitos «Tacones rojos», «Traicionera», «Pareja del año» y «Chica ideal» , y brindó otra sorpresa. Es que, sobre el final de la noche, interpretó un emotiva versión de » Un año» junto al coro de niños Guadalupe . «Tengo el gran honor de poderles cantar una de mis canciones favoritas; es la canción que me cambió la vida y nos acompañan 17 almas inocentes y puras. Son 17 niños del coro Guadalupe, que cumple 20 años», dijo antes de invitarlos al escenario.

La presentación de este domingo marcó el regreso de Yatra a Uruguay luego de tres años. «Qué milagro estar aquí otra vez, porque de verdad siento que pasó una vida desde la última vez», comentó. «Tres años es suficiente para que dos personas se conozcan, se enamoren, decidan darle vida a alguien más y que esa persona empiece a dar sus primeros pasos en el mundo».

El músico de 27 años, que el viernes inició el tramo sudamericano de su Dharma Tour con dos shows agotados en Santiago de Chile, estrenó la canción » Contigo» —que grabó con Pablo Alborán — en una cautivadora versión de piano que enganchó con » Devuélveme el corazón», y se emocionó hasta casi quebrarse cuando vio la cálida reacción de su público.

URUGUAY WOW 😍😍😍🥹🥹🥹✨✨✨🇺🇾🇺🇾🇺🇾🇺🇾🇺🇾🙏🏻💙

— Sebastian Yatra (@SebastianYatra) August 1, 2022 «Uruguay Wow», escribió en su cuenta de Twitter al finalizar su presentación en el Antel Arena para agradecer la calidez de sus fanáticos, que corearon a todo volumen su repertorio.

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com