Yaremchuk marca na estreia pelo Club Brugge

O Club Brugge, adversário do FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, venceu o dérbi da capital da Flandres de forma muito clara e sobe a segundo do campeonato, com 16 pontos, a dois do Antuérpia, que tem um jogo a menos.

Yaremchuk foi lançado na partida aos 63 minutos, quando a sua equipa já liderava por 2-0, e teve um regresso auspicioso à Bélgica, onde representou o Gent durante cinco épocas, antes de ter estado no Benfica em 2021/2022.

O dinamarquês Skov Olsen abriu o marcador, aos 43, e um autogolo do francês Marcelin ampliou para 2-0, aos 59. O 3-0 foi também da autoria de um dinamarquês, finalizado por Casper Nielsen, aos 67, com o antigo benfiquista a fixar o resultado, aos 82.

O Club Brugge integra o grupo B da Liga dos Campeões e joga no estádio do Dragão em 13 de setembro, para a segunda jornada daquela competição.

