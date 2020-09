Yara Shahidi interpretará a «Tinkerbell» en la película de Live action de Disney (+REACCIONES)

Entornointeligente.com /

Tal parece que Disney continúa dando pasos importantes en la diversificación de sus personajes clásicos y lo está haciendo de nuevo con Yara Shahidi . Según los reportes de DeadLine, la actriz de 20 años será la encargada de interpretar a Tinkerbell en «Peter Pan and Wendy» , uniéndose a un elenco que presenta a Jude Law como el Capitán Garfio, Alexander Molony como Peter Pan y Ever Anderson como Wendy.

El director de David Lowery , está a bordo del proyecto para dirigir y coescribir el guión con Toby Halbrooks , mientras que Jim Whitaker está produciendo.

Shahidi es mejor conocida por su papel protagónico en la serie «Black-ish» de ABC, además de ser una estrella y productora de «Grown-ish» de Freeform. Por el lado de las películas, la actriz y activista dirigió recientemente el drama juvenil «The Sun Is Also a Star» .

El 25 de septiembre, la cuenta de Twitter de «Grown-ish» compartió las principales noticias sobre el reparto de la película, diciendo: “Espolvorea ese polvo de hadas sobre esta noticia @YaraShahidi como Tinkerbell en la próxima acción en vivo de @disney #PeterPanandWendy”

Aunque ha habido muchas adaptaciones de la historia de Peter Pan, Shahidi será la primera mujer negra en asumir el papel en la pantalla. Razón por la cual muchos fanáticos ya mostraron su entusiasmo al respecto:

we’re getting yara shahidi as tinkerbell AND halle bailey as ariel???? THIS IS WHAT I LIKE TO SEE 😌☝🏽

Tinkerbell is a FAIRY. They don’t exit. It doesn’t have cultural backround so it doesn’t matter who plays them.

I am more than happy to see black ppl getting casted (and represention) in known movies. It has to be NORMALISED.

Ustedes hace 4 meses: “Black Lives Matter, acabemos con el racismo! 😍”

Aunque por supuesto no todo es color rosa y algunos internautas no estan contentos con el concepto:

“una actriz negra que interpreta a Campanilla no me molesta. Creo que es inusual ya que el personaje era originalmente blanco. Quiero decir, los asiáticos se ofenden si una persona blanca interpreta un carácter chino y a los negros puede que no les guste ver a una persona blanca interpretar a un personaje negro en una película”. Comento una persona.

No, no es no pueda haber un hada o una sirena de color, es que Ariel y #Tinkerbell son blancas, me molestaría igual si black panther o Tiana ahora fueran blancos, si de verdad quieren ser incluyentes creen nuevos personajes

Ustedes hace 4 meses:

“Black Lives Matter, acabemos con el racismo!»

Ustedes ahora que anunciaron que Tinkerbell será negra:

«¡Disney regándola como siempre! ¡TINKERBELL ES BLANCA! MALDITA INCLUSIÓN E IDOLOGIA DE GÉNERO CAPITALISTA OLIGARCA!»

La decisión sigue a los recientes movimientos de Disney para diversificar su elenco. A principios de año, Halle Bailey , fue elegida como Ariel en la nueva versión de acción en vivo de «La Sirenita» y Niles Fitch fue elegida como el primer príncipe negro de acción en vivo del estudio en «Secret Society of Second-Born Royals” en Disney Plus.

«Peter Pan y Wendy», es una actualización de la película animada de 1953 de Disney, y por ahora es la última de una larga lista de adaptaciones de acción en vivo del estudio.

La adaptación más reciente de Live action fue con la película “Mulan” que debutó en Disney Plus a principios de este mes después de retrasos debido a la pandemia de coronavirus.

Redacción GossipVzla con información de Deadline

