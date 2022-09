Yanquis sube al joven venezolano Oswald Peraza

Entornointeligente.com /

Oswald Peraza se unirá a los Yanquis de Nueva York este viernes 2 de septiembre para el inicio de una serie de tres encuentros contra los Rays en Tampa Bay. Los Bombarderos del Bronx anunciaron el movimiento a través de sus redes sociales, el jueves por la noche.

Peraza, de 22 años de edad, es el tercer mejor prospecto de los Yanquis y el número 53 de las Grandes Ligas, de acuerdo con MLB Pipeline.

El campocorto, que fue protegido en el roster de 40 en 2020, debutó en el listado de las 100 promesas más destacadas de las Mayores en 2021, en el lugar 64, por lo que su presencia con el equipo grande de los Yanquis era cuestión de tiempo.

El joven barquisimetano sacudió el jonrón 19 de su temporada en la Liga Internacional (Triple A), la mayor cantidad en 2022 para el Scranton/Wilkes Barre, en el primer desafío de una doble cartelera de los RailRiders contra los Mets de Syracuse. El estacazo solitario salió del parque en el tercer inning y una entrada más tarde, Peraza fue sacado el juego.

New Month. Same Peraza.

Oswald Peraza's 100th hit of the season was a BOMB! #RepBX #OffTheRails #SCtop10 pic.twitter.com/1gQzdnfjSN

— SWB RailRiders (@swbrailriders) September 1, 2022

El toletero derecho dejó una línea ofensiva de .259/.329/.448, con 50 impulsadas, 33 robos en 38 intentos, y .777 de OPS, en 99 desafíos. Una ofensiva que ha acompañado con su habitual sólida defensa en las paradas, la mejor de la posición en el sistema de granjas neoyorquinas.

El reporte Bryan Hoch para MLB.com, sobre el ascenso del venezolano, apuntó que por estar en la nómina de 40 hombres antes del jueves, el novato sería elegible para ser incluido en cualquier roster de postemporada de los Yanquis.

Peraza se convirtió en el segundo miembro de los RailRider que es ascendido por primera vez al Big Show en la campaña, junto con su compatriota Oswaldo Cabrera, que recibió el llamado el pasado 17 de agosto.

Con información de LVBP .

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

Entornointeligente.com