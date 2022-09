Yanko Música firma contrato musical en España

Entornointeligente.com /

El cantante Yancarlos Pantaleo González mejor conocido en el mundo artístico como «Yanko Música», hizo oficial su firma con el sello discográfico español JADARIAN MUSIC, hecho que se llevó a cabo el pasado 8 de septiembre en la ciudad de Barcelona

«Me siento muy contento por este paso que, aunque lo valoro mucho, lo considero un pequeño paso mas respecto a las cosas que quiero lograr en la música», expresó el cantautor nacido en Puerto Cabello.

Yanko música llegó a españa hace poco menos de seis años, a Barcelona, donde nos cuenta que le tocó trabajar como repartidor, mesero, vendedor de seguros y compañías telefónicas mientras por otro lado seguía luchando por alcanzar las metas propuestas en la música.

«En mi mente siempre estuvo que cualquier trabajo que no fuera la música era un trabajo momentáneo», contó el intérprete de «Medio sata». También expresó: «Tenía tanta fe que este momento iba a llegar que no me daba miedo invertir el 90% de los sueldos de los otros trabajos en mi música»

El joven porteño hará parte de la familia Jadarian Music y desarrollará sus roles como compositor, productor y cantante dentro de la misma por los próximos tres años.

También contó que viene con mucha música a partir de ahora y que se notará en la misma el logro obtenido con su nueva casa disquera.

«Quiero agradecer a Juan Carlos Carretero (Manager y ceo de Jadarian Music) por la confianza y esta oportunidad, estoy seguro que juntos lograremos cosas muy importantes dentro de la industria musical en España», acotó.

Por otro lado, Yanko Música envió un mensaje de optimismo a los artistas emergentes que persiguen el sueño de llegar lejos en la música.

«Esto lo considero como un paso muy importante donde no solo me trajo el talento, detrás de esto hubo mucho sacrificio, esfuerzo y sobretodo disciplina, sin eso no puedes conseguir nada en la vida. Todo se puede conseguir con mucha disciplina y cuando se consigue se celebra con mucha humildad», afirmó.

