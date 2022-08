Yankees sufren un golpe de ironía ante los Cardenales

Entornointeligente.com /

Luego de una fecha de cambios muy movida, los Yankees de Nueva York parecían grandes ganadores en todo lo que fueron las adquisiciones y refuerzos, pero la serie ante los Cardenales de San Luis le mostró otra cara de la moneda.

El equipo de los Mulos vio como una de las piezas adquiridas les salía mal en la movida, mientras que uno de sus «desechos» se mostró con solidez ante ellos mismos jugando algo que se le podría llamar a la «Ley del Ex».

Mientras que de un lado, el lanzador que adquirieron para su rotación, Frankie Montás, recibió seis carreras en tres innings lanzados, Jordan Montgomery lució más que sólido en cinco innings donde solo permitió dos imparables y se llevó la victoria ante su ex equipo.

Jordan Montgomery with a solid start against his former team 👏

5 IP, 2 H, 0 R, 1 BB, 1 K pic.twitter.com/8QCDEL7GRR

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) August 7, 2022

