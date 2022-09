Yankees subieron al prospecto venezolano Oswald Peraza desde Triple-A

Entornointeligente.com /

Peraza, uno de las mejores promesas en el sistema de los Bombarderos, ha estado ofreciendo un gran desempeño en ambas facetas del juego con los Scranton Wilkes-Barre Rail Riders. El criollo inició el año en la filial AAA de los Yankees y ha dejado línea ofensiva de .258/.329/.440 con 18 cuadrangulares y 49 carreras empujadas.

SS Oswaldo Peraza is being promoted by the Yankees with rosters expanding.

— Joel Sherman (@Joelsherman1) September 1, 2022

Con el pobre desempeño de Isaiah Kiner-Falefa con el bate en las paradas cortas y el paso de Gleyber Torres a la intermedia, Peraza podría obtener el puesto de campocorto en algunos compromisos hasta el final de la zafra.

