Yankees suben a Ronald Guzmán por primera vez en 2022

Ronald Guzmán , exinicialista de Texas Ranger s, está ante la puerta de la oportunidad de regresar a MLB junto a New York Yankees . Guzmán fue por cuatro años miembro del equipo tejano antes de ser dejado en libertad por este. Recibió un contrato de liga menor con la escuadra neoyorquina a principios de temporada y dado el momento que viven con Anthony Rizzo yendo a la lista de lesionados , el dominicano recibirá su primer llamado del 2022 al equipo grande.

Múltiples han sido los reportes de que los Yankees han intentado convertir a Guzmán en un jugador de dos vías (lanzador-bateador) en su estancia en los circuitos menores, pero en esta oportunidad, el plan es que se desempeñe principalmente en la primera base y como bateador en el corazón de la alineación de los » Bombarderos del Bronx «.

En su paso por MLB , el jugador de 27 años ha visto acción en 243 partidos. Ha demostrado capacidad de generar poder, con 31 cuadrangulares, pero el 28.8 por ciento de sus apariciones al plato han terminado en ponches, hasta el momento, un número que supera el promedio de este año para Grandes Ligas (22.3%). Tiene hasta ahora un promedio de bateo de .227, junto a un porcentaje de embasarse (OBP) de .304 y un slugging (SLG) de .414. Estos números simbolizan una producción del 16 por ciento por debajo del promedio de la liga, lo que se evidencia con su wRC+ de 84.

Ronald Guzmán tiene una buena oportunidad de entrar al roster de los Yankees. New York Post Sin embargo, el jugador ha mostrado mejoras importantes en su paso por la sucursal Triple-A de los Yankees . En 90 partidos ha bateado para promedio de .260 con un OPS de .823, junto a 12 cuadrangulares y un wRC+ de 119. Aún continúa ponchándose de forma continua, viendo el 27.6 por ciento de sus apariciones terminar por esta vía, pero ha tenido mejores resultados obteniendo bases por bolas, las cuales conforman el 11.8 por ciento de sus apariciones al plato este año.

Going, going, GONE for Ronald Guzmán! #RepBX #OffTheRails pic.twitter.com/DltO61kwrL

— SWB RailRiders (@swbrailriders) August 11, 2022 Guzmán tratará de demostrar sus mejoras en MLB , mientras reemplaza a Rizzo y tomando en cuenta que es un bateador zurdo, podría beneficiarse de las dimensiones del Yankee Stadium, especialmente por el jardín derecho.

