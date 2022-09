Yankees honran Derek Jeter por su inducción al Salón de la Fama

Entornointeligente.com /

Nueva York.- Derek Jeter regresó al Yankee Stadium por primera vez en cinco años y fue honrado por su inducción al Salón de la Fama hace dos años.

Con su placa Hall of Fame en un soporte frente al montículo del lanzador, Jeter habló al final de una ceremonia de 27 minutos antes del partido del viernes por la noche contra Tampa Bay Rays.

«Nací en Nueva Jersey. Crecí en Kalamazoo. Ahora vivo en Miami», dijo casi al final de su discurso de cuatro minutos. «Pero justo aquí frente a ti, contigo, es donde realmente siento que estoy en casa».

Jeter llevó a los New York Yankees a cinco títulos de la Serie Mundial y fue 14 veces All-Star en una carrera de 20 temporadas que terminó en 2014. Fue incluido en el Salón de Cooperstown después de ser elegido en 396 de 397 boletas.

El No. 2 de Jeter fue retirado por los Yankees durante una ceremonia en mayo de 2017, cuando se colocó una placa en su honor en Monument Park. Fue CEO de los Miami Marlins desde septiembre de 2017 hasta febrero de 2022.

Los excompañeros de equipo CC Sabathia, Tino Martínez, Andy Pettitte, Jorge Posada y Mariano Rivera fueron anunciados individualmente, seguidos por el exmánager de «Cuando eran niños, esta era una de las caras del béisbol en el equipo más icónico», dijo el actual manager de los Yankees, Aaron Boone.

Después de presentar a los invitados, se mostró un video narrado por el actor Billy Crystal en el tablero del jardín central. Acompañado por su esposa y sus tres hijas, Jeter salió del túnel detrás de la pared del jardín central izquierdo en un carro que siguió la pista de advertencia a lo largo de la línea del jardín derecho hacia el dugout de los Yankees, antes de girar hacia el campo.

Durante su paseo, Jeter y sus dos hijas mayores, Bella de 5 años y Story de 3, saludaron a la multitud mientras River, de 9 meses, se sentaba en el regazo de mamá Hannah, con la invitada de honor diciendo «Gracias» varias veces. La gran mayoría de los fanáticos en el estadio permanecieron de pie durante todo el tiempo, coreando «¡De-rek Jeter!».

«Cuando la multitud coreaba mi nombre, estaba tratando de explicarles a mis dos hijas mayores, obviamente no a los de 9 meses, pero estaba tratando de explicarles lo que estaba pasando porque pensé que podrían estar un poco asustadas e intimidadas por el ruido», dijo Jeter.

Con Story y Bella de pie detrás de él, saltando y pateando la tierra, Jeter se dirigió a sus hijas diciendo: «Les dije que este lugar era especial».

Jeter dijo más tarde que les dijo a las pequeñas que obtendrían un helado si se quedaban en sus asientos durante el discurso.

«Perdieron un trato», bromeó. El presidente del equipo Hal Steinbrenner, abucheado por la multitud, le entregó a Jeter un cheque para Turn 2 Foundation por $222,222.22.

«Abuchean a todos aquí. Me han abucheado antes», dijo Jeter más tarde. «Aficionados de los Yankees, todos hemos sido mimados, ¿verdad? Me refiero a mucho éxito que hemos tenido a lo largo de mi carrera, en los últimos 20 años, ha habido mucho éxito y los fanáticos de los Yankees esperan excelencia».

En el viejo Yankee Stadium, al otro lado de la calle 161, Jeter le dijo al entonces presidente George W. Bush que sería mejor que hiciera su primer lanzamiento ceremonial desde la goma o la multitud lo abuchearía. Ahora con 48 años, Jeter ignoró su propio consejo y lanzó su primer lanzamiento desde el frente del montículo.

«Comenzaron a abuchearme cuando me paré frente al montículo. No he lanzado una pelota de béisbol desde que hice el primer lanzamiento en 2017», dijo Jeter. «Estaba un poco asustado de que iba a rebotar».

