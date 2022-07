Yankees celebra el Día de Leyendas sin su juego anual

Entornointeligente.com /

NUEVA YORK — La nostalgia se apoderó nuevamente del Bronx cuando el Día de los Veteranos regresó al Yankee Stadium el sábado por primera vez desde 2019.

Esta vez se veía un poco diferente. Los New York Yankees cancelaron el juego anual de reunión porque muchos de los jugadores retirados presentes se están recuperando de varias operaciones. En cambio, los maestros de ceremonias Michael Kay y John Sterling leyeron biografías extensas de cada homenajeado mientras se reproducía un breve video en el marcador.

— Talkin’ Yanks (@TalkinYanks) July 30, 2022 «A menos que reciban una afluencia de jugadores más jóvenes, no sé si los mayores pueden seguir jugando», bromeó Ron Guidry. «Pero, si vuelven a hacerlo (el juego), estoy seguro de que a la multitud le encantaría, así que tendremos que ver qué sucede en los próximos años».

La ceremonia previa al juego de 33 minutos contó con muchos rostros familiares: Guidry, Bernie Williams y David Cone, junto con los cónyuges de los Yankees Joan Ford (esposa de Whitey), Jill Martin (esposa de Billy), Diana Munson (esposa de Thurman) y Kay Murcer (esposa de Bobby). Arlene Henley (esposa de Elston Howard) también transmitió un mensaje de video.

Grandes vítores y cánticos saludaron a Williams, y el siempre popular Mickey Rivers entró corriendo desde el jardín central entre fuertes aplausos. En años anteriores, los jugadores corrían hacia el interior del cuadro desde el banquillo local, pero este año, hicieron la larga caminata desde el túnel del jardín central adyacente a Monument Park.

Aroldis Chapman salió del bullpen de Nueva York para abrazar a Luis Sojo durante la sesión de prensa previa al evento. Un puñado de jugadores, tanto de los Yankees como de los Reales, se apoyaron en el banquillo hacia la segunda mitad de la ceremonia.

«Recuerdo que vine aquí como jugador y tuve la oportunidad de ver a todos estos muchachos en el Día de los veteranos», dijo Williams. «Conocí a Mickey Mantle, Whitey Ford. Tuvimos la oportunidad de conocerlos a puerta cerrada en la casa club. Ahora las cosas han cambiado un poco, pero creo que el sentimiento sigue siendo el mismo».

El juego fue el primero sin el Dr. Bobby Brown. Brown, quien vio el primer Día de los Veteranos en 1947 desde el banquillo, murió el 25 de marzo de 2021.

