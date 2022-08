Yankees activan al sustituto de Aroldis Chapman

Entornointeligente.com /

Carlos Colón.- Los Yankees de Nueva York perdieron a su cerrador estrella, Aroldis Chapman, saliendo a la lista de los lesionados por una infección en la pierna debido a un tatuaje que se realizó.

El equipo del Bronx, sin perder mucho tiempo, activaron al otro cerrador que suplantó por un tiempo al cubano siendo una de las más agradables sorpresas de la campaña.

News: Clay Holmes officially activated to #Yankees roster before tonight’s series opener in Anaheim. @MLBNetwork @MLB

— Jon Morosi (@jonmorosi) August 29, 2022

Clay Holmes, quien había estado en la lista de los lesionados por 15 días, fue reactivado de una vez para tomar posición en el bullpen y probablemente agarrar el rol de cerrador mientras la ausencia de Aroldis Chapman.

