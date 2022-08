Yangel Herrera «Puedo aportar mi experiencia en Primera División»

Entornointeligente.com /

Girona, España. El centrocampista venezolano Yangel Herrera, quien este jueves fue presentado como nuevo jugador del Girona, cree que tras militar en el Huesca, Granada y Espanyol, puede aportar al conjunto rojiblanco «experiencia en Primera División» para ayudarle a lograr el objetivo de la permanencia.

El director deportivo del Girona, Quique Cárcel, reconoció que lleva siguiendo a Herrera, propiedad del Manchester City, «desde que hace tres o cuatro años jugaba en el New York City».

«Lo he intentado fichar en cada ventana de verano y su llegada se convirtió en un objetivo prioritario desde que logramos el ascenso», admitió Cárcel.

Cuestión de tiempos «Nunca cuadraban los tiempos, porque no había coincidido mi estancia aquí con el Girona en Primera, como ha sucedido ahora», precisó Herrera, quien dijo estar «en busca de la estabilidad futbolística», después de tantas cesiones.

«Cualquier futbolista lo que quiere es establecerse en un club, sobre todo cuando tienes familia. Y aquí tendré la oportunidad de seguir mostrándome y seguir compitiendo en la Primera División española», indicó el centrocampista de 24 años.

Mediocampista aguerrido Herrera se definió como «un mediocentro aguerrido, bastante fuerte en los duelos y que puede aportar tanto en la salida del balón como en la fase final».

Sin embargo, afirmó que no está en condiciones de ser titular en el debut del equipo en LaLiga Santander este domingo en Mestalla. «Me encuentro bastante bien, pero no he hecho una pretemporada completa como el resto de mis compañeros y aún no estoy al cien por cien», concluyó.

