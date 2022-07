Entornointeligente.com /

Yamandú Orsi, durante la actividad Canelones en cifras, el 28 de julio, en el Aeropuerto de Carrasco.

Foto: Federico Gutiérrez

Yamandú Orsi sobre anteproyecto de seguridad social: «Lo importante es saber qué tanto acuerdo hay en la coalición» Publicado el 28 de julio de 2022 Partidos políticos 1 minuto de lectura El intendente de Canelones dijo que el FA tomará posición acerca de la reforma sobre «bases firmes y sólidas» Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, participó este jueves en un desayuno organizado por Somos Uruguay, en el Aeropuerto de Carrasco. A la salida del encuentro, se refirió al anteproyecto de ley de reforma de seguridad social , que fue presentado este miércoles por el presidente Luis Lacalle Pou a los líderes de los partidos de la coalición y será presentado por el mandatario al Frente Amplio (FA) este viernes.

«Lo importante sería saber qué tanto acuerdo hay en la coalición», dijo el jerarca, ya que entiende que lo ideal es que «si se pone sobre la mesa algo sea sobre bases firmes y sólidas». Acotó que el gobierno solicitará al FA que tome una posición al respecto, pero recalcó que además del contenido, es importante conocer «cómo viene la cosa en la interna de la coalición de gobierno, para ver dónde hay que zurcir para generar los consensos».

Orsi fue consultado nuevamente por su posición sobre el tratado de libre comercio con China y reiteró que «no es blanco o negro, esto es un proceso y ahí sí coincido con el presidente: esto es un tema de política de Estado». Señaló que le «hubiese gustado que en su momento me preguntara, por ejemplo, sobre la posición en relación al puerto». A su entender, allí «falta transparencia» y por eso tuvo que intervenir la Justicia. «Creo que en la medida en que tengamos más transparencia en todos los procesos de inversión que comprometan el futuro, estaríamos bastante más tranquilos todos», afirmó.

La precandidatura del Frente Amplio La semana pasada Equipos Consultores publicó una encuesta en la que Orsi y la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, figuraban como los candidatos favoritos entre los votantes frenteamplistas.

Consultado al respecto, el intendente de Canelones dijo que las encuestas son «fotos» de la realidad y que cualquier decisión sobre su futuro político la tomará en 2024. «Cuando empiece el año 2024, si decido seguir en esto de la actividad política, que es muy probable, en algún momento hay que dejar. Recuerdo a intendentes que fueron a la interna sin renunciar; me parece que no está bueno, una porque no te da el tiempo y otra porque te distraés», expresó.

Manifestó que para terminar siendo candidato a la presidencia primero se debe pasar por las internas. «Yo no rehúyo a la posibilidad de seguir avanzando y estar, y también digo que todas las figuras del FA salgan a la cancha mostrando esta pluralidad y abanico bastante rico de opciones con compañeras y compañeros que están ahí», sostuvo, y luego concluyó: «Lo que sí es cierto es que si yo no hago las cosas bien en Canelones, no puedo ni siquiera imaginarme otro tipo de escenarios».

Suscribite o ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito

Suscribite para guardar este artículo para leer después

Suscribite ¿Ya tenés suscripción?

Ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito Suscribite para guardar este artículo para leer después Suscribite ¿Ya tenés suscripción? Ingresá Temas en este artículo Reforma seguridad social Yamandú Orsi Frente Amplio Comentar este artículo Comentar Suscribite para comentar ¿Ya tenés suscripción? Ingresá

LINK ORIGINAL: La Diaria

Entornointeligente.com