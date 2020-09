Yalitza Aparicio, voz de las mujeres indígenas, figura en campaña de Dior que retrata el poder femenino

Entornointeligente.com /

Recientemente, la marca de lujo Dior sacó la campaña para su línea de perfumes, Dior Stand With Women. En esta publicidad reunió a un grupo de mujeres que se consideran poderosas y que con sus mensajes están cambiando el mundo.

La actriz mexicana Yalitza Aparicio, conocida por su trabajo en la película Roma que le valió una nominación a los premios Óscar como mejor actriz, y quien ha aprovechado su reconocimiento para hacer activismo en pro de las comunidades indígenas, es parte de la campaña.

En los últimos meses ella ha estado trabajando en favor de las mujeres indígenas y ese fue el motivo principal por el cual fue invitada a esta iniciativa en la que participan figuras como Charlize Theron y Cara Delevigne.

En un potente video que aparece en las cuentas de Dior, Yalitza habla de lo que para ella significa ser mujer.

“Para mí ser mujer significa ser fuerte, tener siempre la cabeza en alto; te digan lo que te digan tienes que estar segura de lo que eres capaz. También significa resistencia a todo lo que te tengas que enfrentar”, agregó.

LEA TAMBIÉN Yalitza Aparicio: ‘La lección más valiosa que me dejó ‘Roma’ fue aprender a creer en mí misma’

En el material multimedia también se refirió a su trabajo como vocera de las comunidades indígenas.

“Como embajadora de la Unesco mi papel es representar dignamente a las comunidades indígenas, darles voz y visibilidad que es algo que nos ha hecho falta durante mucho tiempo. Siempre he estado orgullosa de mis orígenes. De eso se trata: al ser figura pública hacerles llegar a las comunidades este mensaje de que no tenemos que olvidar nuestros orígenes. No tenemos que negar quienes somos para ser aceptados en la sociedad, simplemente la sociedad se debe adaptar a la diversidad que tenemos”, agregó.

Seguidamente, la mujer originaria de Oaxaca, México, se refirió a la importancia de las mujeres en los cambios sociales.

“Las mujeres jugamos un papel muy importante en este cambio. Hemos luchado durante muchos años por una equidad de género. No se trata de ser superiores a los hombres. Se trata de tener esas mismas oportunidades, de que en tu trabajo te den un sueldo justo y no que te paguen menos por ser mujer y que consideren que tienes menos capacidades simplemente por ser mujer.

“Yo sueño con que la generación que viene tenga que vivir un mundo donde exista la equidad, donde no se discrimine por su físico, sus orígenes, creencias y preferencias sexuales. Un mundo en el que se aprenda a respetar la diversidad”.

En su cuenta de Instagram Yalitza, de 26 años, compartió una imagen en la que aparece usando joyería de la marca y en la que escribió un texto en el que reitera la importancia de participar en el proyecto de Dior y ser portavoz de importantes mensajes.

“(Esto se trata de) hacerle llegar al resto de las comunidades este mensaje de que no tenemos que negar nuestros orígenes, no tenemos que negar quiénes somos para ser aceptados en la sociedad porque simplemente la sociedad también se debe de adaptar a esta diversidad que tenemos”.

Luego de su trabajo en la cinta de Alfonso Cuarón, la maestra de profesión se convirtió en una figura visible que ha trabajado por enaltecer sus raíces. Justamente, a finales de julio estrenó su canal de YouTube en el que comparte mensajes de reflexión.

“‘Lo que hago, lo que pienso y lo que defiendo…lo que soy’. Después de mucho trabajo el día de hoy abrimos las puertas de un nuevo espacio para seguir reflexionando juntos; conociendo nuevas historias, lugares y personas. Te invito a mi canal de YouTube”, escribió el 29 de julio en su cuenta de Twitter.

Reciba el boletín: El nerdo del fútbol Noticias de última hora, en tiempo real Registrarse Deseo recibir comunicaciones

¡Gracias! Su correo se ha registrado correctamente. Error

LINK ORIGINAL: La nacion

Entornointeligente.com