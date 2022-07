¿Yailin será buena madrastra? Comparte foto del hijo de Anuel

Entornointeligente.com /

¿ Yailin será una buena madrastra para el hijo de Anuel AA ? Por primera vez Yailin ha hecho un gesto que podría indicarnos como es la relación entre su esposo y el pequeño Pablo Anuel.

La cantante compartió a través de sus historia de Instagram una foto de de Anuel en una videollamada con el pequeño.

Es una tierna foto donde aparece Pablo junto a otra niña hablando con el cantante, y con un mensaje del cantante a su hijo que dice: «Te amo papi» .

Esto ha sido una imagen reveladora, pues nos da entender que Yailin ha comenzado a formar parte y ser testigo entre los afectos que su esposo tiene con su hijo.

te puede interesar: ¿La supuesta hija de Anuel a quien se parece? Esto es lo que dice la madre Sin embargo como bien sabemos la pequeña Gianella Gazmey Vallecilla, nació hace un mes, pero hasta ahora no se sabe cuál es la posición de Yailin con la bebe.

No es un secreto que Yailin tiene muchas ganas de convertirse en mamá, ya la pareja ha dicho que se encuentran practicando.

En entrevista con People en Español , la pareja confirmó que desean aumentar la familia. «Ay Dios mío, que sean los que Dios mande para acá», dijo Anuel. Ella, por su parte, añadió: « Me gustan los niños, a veces me siento con algún niño o niña y vuelve el tiempo atrás. Me siento pequeña, me pongo como un muchacho a meterle conversación «.

