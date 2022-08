Ya tiene fecha el encuentro del presidente Petro con su homólogo Pedro Castillo en Perú

Entornointeligente.com /

A tres semanas de asumir como presidente de Colombia, Gustavo Petro tendrá su primer viaje internacional. Para este lunes 29 de agosto está previsto que el mandatario se encuentre con sus homólogos de Perú, Bolivia y Ecuador: Pedro Castillo, Luis Arce y Guillermo Lasso. El encuentro se realizará en Perú, con ocasión del XXII Consejo Presidencial Andino. La información fue divulgada por la Cancillería de Perú, que también explicó que el evento servirá para que ese país asuma la presidencia por témpore de la Comunidad Andina. El encuentro tendrá varias miradas encima, teniendo en cuenta que el presidente peruano no pudo asistir a la posesión de Petro debido a que el Congreso de ese país no le concedió el permiso. Esto, en medio de un primer año polémico de gobierno para Castillo, quien ha hecho más de 40 cambios en su gabinete. En todo caso, el encuentro será un primer paso para observar cómo irá materializando Petro la «unidad latinoamericana» que mencionó en su discurso de posesión. El mandatario colombiano realizará este viaje luego de un fin de semana que estuvo encabezado por la visita al municipio antioqueño de Ituango, donde instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) por la vida. El encuentro entre los dos jefes de Estado, se da luego de que Castillo no pudiera asistir a la posesión presidencial de Petro el pasado 7 de agosto, debido a que el Congreso de ese país no le concedió el permiso al mandatario de izquierda de salir de Perú. Con información de Elcolombiano.com.

