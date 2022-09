¿Ya terminaron?- Irene Esser da detalles de su romance con Iván Sánchez

Entornointeligente.com /

La modelo, actriz y ex reina de belleza venezolana, Irene Esser se encuentra en Ecuador para participar como una de las invitadas a la elección de la Reina de Guayaquil donde fue entrevistada. La Miss Venezuela 2011 no suele hablar de su vida privada, pero no pudo evitar que le preguntaran por su romance con el actor español, Iván Sánchez.

El sensual actor de 57 años de edad inició su historia de amor hace dos años con la criolla, en México.

«Lo único que voy a decir es que estamos muy felices y nos gusta tener nuestra vida personal en privado. Pero estamos muy bien, muy felices «, expresó Esser al diario ecuatoriano El Universo.

Pero más allá de su vida amorosa, la venezolana quiso desviar la atención hacia sus proyectos actuales. Así, reveló que está preparando el lanzamiento de su primera colección de arte digital en el metaverso, reveló el diario ecuatoriano El Universo.

