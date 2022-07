«Ya quiero competir»: Iago Falque está listo para volver a jugar con América (Entrevista)

Entornointeligente.com /

El fútbol que Iago Falque pudo exhibir en España, Italia e Inglaterra no ha sido visto aún por los hinchas americanos. Hubo algunos trazos de talento y buen pie en los pocos partidos que jugó en el primer semestre, pero las lesiones han mantenido al volante español más tiempo fuera de las canchas que dentro de ellas.

Primero bajo el mando de Juan Carlos Osorio y ahora con Alexandre Guimaraes como técnico, el jugador de 32 años (Vigo, Pontevedra, 4 de enero de 1990) tuvo dos lesiones, la más delicada la última de ellas, pero ya está bien y listo para reaparecer con la camiseta roja y demostrar por qué los directivos del América lo trajeron al fútbol colombiano como una «gran contratación».

El País habló con Falque, quien en estos seis meses ya se ha adaptado mucho mejor a la ciudad, de la que destaca su clima, los parques, la comida y el «rico sabor» del chontaduro. Llegó solo en enero, pero ya está con su esposa, una mujer venezolana a la que conoció en Italia, y su pequeño hijo de un año y cuatro meses, de nacionalidad española.

¿Ya se encuentra totalmente recuperado de la lesión?

Sí, ya esta es la tercera semana de rehabilitación y fútbol con el equipo, y me siento listo para competir.

¿Qué fue exactamente lo que le pasó?

Fue una lesión de ligamento colateral y esguince de segundo grado en la pierna izquierda. Antes tuve otra lesión, recién llegué, pero ya estoy recuperado.

Usted llegó como una gran contratación al América, pero no ha tenido suerte justamente por el tema de las lesiones…

Por suerte esta segunda lesión no me perjudicó mucho en número de partidos, porque fue en la última etapa del torneo. Me afectó para la pretemporada, pero ya estamos bien. Y la lesión anterior fue muscular, que es muy frecuente en el fútbol, y bueno, esto es así.

¿Está ansioso por regresar a la competencia?

Obviamente, quiero competir ya, al final lo que el jugador quiere es estar en la cancha. No estar con los compañeros en los entrenamientos también es complejo, no me gustar estar afuera, y bueno, me he sentido muy bien en estas tres semanas y ojalá este segundo semestre sea mucho mejor para el equipo y también en mi rendimiento personal.

¿Qué le ha pedido el profesor Guimaraes teniendo en cuenta su fútbol?, ¿dónde lo quiere ver en la cancha?

El ‘profe’ me ha ido probando como volante por dentro, más que por fuera, y creo que lo poco que jugué pude mostrar lo que le puedo aportar al equipo, soy muy técnico y tengo buen trato con el balón, trato de participar siempre en el juego dinámico ofensivo y de esa manera darle una mano al equipo.

¿Reaparecerá la próxima semana, contra Cortuluá?

El ‘profe’ es el que manda, el que decide, yo estoy a su disposición y listo para jugar. He estado con el equipo entrenando y las últimas semanas me han venido muy bien para seguir cogiendo forma.

En su estadía en el América ha sido dirigido por Juan Carlos Osorio y ahora por Alexandre Guimaraes. ¿Ve dos equipos distintos en su juego?

El primer América era más ofensivo, este América es más sólido, de mayor transición. Lo importante es seguir buscando los resultados que necesitamos y creo que tenemos equipo para conseguir los objetivos.

Pero no deja de afectar el hecho de no poder reforzar el equipo por cuenta de la sanción…

Es así, pero la parte positiva es que ya no hay tantas lesiones como el semestre pasado. Hubo muchos jugadores afectados el primer semestre por ese factor y esta vez el equipo ha corrido con mejor suerte y tenemos buenos jugadores.

¿Cuál es su más cercano objetivo con América?

Jugar y clasificar a los ocho, ese es el primer objetivo, y después pelear títulos, esos tienen que ser siempre los propósitos del América.

Aunque no ha sido culpa suya estar lesionado, por lo cual ha jugado muy poco, ¿se siente en deuda con la hinchada americana?

Más que en deuda, me siento con ganas de tener continuidad y demostrar el jugador que soy. Mi carrera lo avala. Se habla mucho de mis lesiones, pero fueron dos; cuando llegué venía de una para larga y tardé en debutar un mes. Pero no es que haya habido tantas lesiones ni tanto revuelo como se dice. Para el segundo semestre vendrán mejores cosas.

